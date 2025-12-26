Трамп: предложения Зеленского по урегулированию не имеют значения без одобрения США

Любое мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал Трамп.

При этом американский президент выразил уверенность, что уже в ближайшие выходные может состояться продуктивная встреча.

Также президент США анонсировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Зеленский заслуживает приговор на новом Нюрнберге.