Новости политики

Трамп: предложения Зеленского по урегулированию не имеют значения без одобрения США

Трамп: предложения Зеленского по Украине не имеют значения без одобрения США
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Любое мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал Трамп.

При этом американский президент выразил уверенность, что уже в ближайшие выходные может состояться продуктивная встреча.

Также президент США анонсировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Зеленский заслуживает приговор на новом Нюрнберге. 

