Трамп назвал удары по Нигерии «рождественским подарком»

Авиаудар по позициям террористов в Нигерии, нанесенный в рождественскую ночь, стал для них «подарком». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Они собирались сделать это раньше... А я сказал: «Нет, давайте сделаем им рождественский подарок», — сказал Трамп.

26 декабря районы Тангаза и Тамбувал в нигерийском штате Сокото подверглись ударам с использованием американских беспилотников.

Телеканал Arise также сообщил о бомбардировке окрестностей населенного пункта Джабо, расположенного в районе Тамбувал, сразу после заявления президента США об ударе по террористическим объектам на территории Нигерии. За этим последовала атака неопознанных объектов, внешне напоминающих самолеты, что вызвало панику среди населения района.

В ночь на пятницу Трамп сообщил о нанесении авиаудара по позициям ИГ в северо-западной части Нигерии в ночь на 26 декабря.

Ранее Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке.