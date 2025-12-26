Миронов призвал ввести в России налог на сверхприбыль банков

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал депутатов Госдумы принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банков. По словам парламентария, это нужно для поддержки реального сектора экономики, малоимущих и социальной сферы.

«По итогам года банковский сектор снова получит гигантскую прибыль. Эксперты оценивают ее в 3,3 – 3,5 триллиона рублей. Да, это примерно на 10% меньше по сравнению с прошлым годом, но в 16 раз больше в сравнении с 2022-м. На этом фоне производство, реальный сектор экономики продолжает сжиматься и проседать. Оборотного капитала предприятиям не хватает, кредиты на нынешних условиях брать они не могут. Даже Росстат уже отмечает, что за 10 месяцев этого года доля убыточных организаций в России выросла до 29,2%. А у банкиров по-прежнему все хорошо», — отметил Миронов.

Парламентарий также обратил внимание, что международные резервы Центробанка РФ тоже выросли до 752,6 млрд долларов и обновили исторический максимум.

«Самое время вводить налог на сверхприбыль для банковского сектора! Такой законопроект «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Государственной думы в сентябре этого года. Мы отлично понимали, что в этом году все трудности российской экономики в очередной раз пройдут мимо банковского сектора, что его прибыль если и упадет, то незначительно. Для нас очевидно, что принятие законопроекта позволит существенно сократить дефицит бюджета. Дополнительные средства можно и нужно будет направить на поддержку граждан с низкими доходами, развитие здравоохранения, образования и помощь реальному сектору экономики», — заявил Миронов.

