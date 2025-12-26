Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Миронов призвал ввести в России налог на сверхприбыль банков

Депутат Миронов: банки должны поделиться сверхприбылью с гражданами России
Shutterstock

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал депутатов Госдумы принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банков. По словам парламентария, это нужно для поддержки реального сектора экономики, малоимущих и социальной сферы.

«По итогам года банковский сектор снова получит гигантскую прибыль. Эксперты оценивают ее в 3,3 – 3,5 триллиона рублей. Да, это примерно на 10% меньше по сравнению с прошлым годом, но в 16 раз больше в сравнении с 2022-м. На этом фоне производство, реальный сектор экономики продолжает сжиматься и проседать. Оборотного капитала предприятиям не хватает, кредиты на нынешних условиях брать они не могут. Даже Росстат уже отмечает, что за 10 месяцев этого года доля убыточных организаций в России выросла до 29,2%. А у банкиров по-прежнему все хорошо», — отметил Миронов.

Парламентарий также обратил внимание, что международные резервы Центробанка РФ тоже выросли до 752,6 млрд долларов и обновили исторический максимум.

«Самое время вводить налог на сверхприбыль для банковского сектора! Такой законопроект «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Государственной думы в сентябре этого года. Мы отлично понимали, что в этом году все трудности российской экономики в очередной раз пройдут мимо банковского сектора, что его прибыль если и упадет, то незначительно. Для нас очевидно, что принятие законопроекта позволит существенно сократить дефицит бюджета. Дополнительные средства можно и нужно будет направить на поддержку граждан с низкими доходами, развитие здравоохранения, образования и помощь реальному сектору экономики», — заявил Миронов.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоги для богачей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511633_rnd_3",
    "video_id": "record::42663171-13fd-46c9-a4e1-c84e79d2b999"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+