В Екатеринбурге на новогоднюю дискотеку в школе пустили только «хороших» учеников

В Екатеринбурге школьников не пустили на праздник из-за дисциплинарных нарушений

В Екатеринбурге провинившихся школьников не пустили на новогоднюю дискотеку. Об этом E1.RU рассказала мать ученицы 8-го класса школы №36, которая не смогла попасть на праздник.

По словам екатеринбурженки, ее дочь хорошо учится, но не попала на дискотеку, предположительно, из-за нарушения дисциплины — ранее девочку поймали за курением вейпа в школьном туалете.

Такая участь постигла сразу нескольких учеников. Их родители пожаловались на то, что администрация якобы поделила школьников на «плохих» и «хороших».

В департаменте информационной политики Свердловской области подтвердили, что дискотеку провели только для тех, кто не нарушал внутреннего распорядка в текущем учебном году, однако абсолютно все ученики могли поучаствовать в остальных праздничных мероприятиях.

«Не допущено пятеро детей с неоднократными нарушениями учебной дисциплины. Мероприятие было объявлено в сентябре, и критерии тоже. Все дети знают об этих условиях», — рассказали в ДИПе.

Ранее в Башкирии администрация школы закрыла учеников в туалете во время матерного баттла.