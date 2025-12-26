Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Екатеринбурге на новогоднюю дискотеку в школе пустили только «хороших» учеников

В Екатеринбурге школьников не пустили на праздник из-за дисциплинарных нарушений
Aleksey Dushutin/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге провинившихся школьников не пустили на новогоднюю дискотеку. Об этом E1.RU рассказала мать ученицы 8-го класса школы №36, которая не смогла попасть на праздник.

По словам екатеринбурженки, ее дочь хорошо учится, но не попала на дискотеку, предположительно, из-за нарушения дисциплины — ранее девочку поймали за курением вейпа в школьном туалете.

Такая участь постигла сразу нескольких учеников. Их родители пожаловались на то, что администрация якобы поделила школьников на «плохих» и «хороших».

В департаменте информационной политики Свердловской области подтвердили, что дискотеку провели только для тех, кто не нарушал внутреннего распорядка в текущем учебном году, однако абсолютно все ученики могли поучаствовать в остальных праздничных мероприятиях.

«Не допущено пятеро детей с неоднократными нарушениями учебной дисциплины. Мероприятие было объявлено в сентябре, и критерии тоже. Все дети знают об этих условиях», — рассказали в ДИПе.

Ранее в Башкирии администрация школы закрыла учеников в туалете во время матерного баттла. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512071_rnd_7",
    "video_id": "record::26a109dd-48be-4940-883d-83247b4d38f0"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+