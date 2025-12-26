Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Трамп заявил о тяжелом положении российской экономики

Трамп: экономика России находится в очень тяжелом состоянии
Kevin Lamarque/Reuters

Экономика России находится в тяжелом положении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Их экономика в очень тяжелом состоянии», — сказал американский лидер.

При этом он не привел никаких доказательств своему мнению.

11 декабря газета The Wall Street Journal писала, что администрация США представила европейским партнерам проект экономических мер, направленных на возвращение России в мировую экономику в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. В частности, США предлагают привлечение американских компаний к работе в стратегических секторах, таких как добыча редкоземельных элементов и нефтяные проекты в Арктике. Также план предусматривает содействие восстановлению поставок российских энергоносителей в страны Западной Европы и другие регионы.

2 декабря глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер российской экономики помог ей адаптироваться к санкциям. Она отметила, что российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор.

Ранее эксперт предрек, что после окончания СВО санкционное давление на Россию продолжится.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512329_rnd_2",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+