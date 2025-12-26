Трамп заявил о тяжелом положении российской экономики

Трамп: экономика России находится в очень тяжелом состоянии

Экономика России находится в тяжелом положении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Их экономика в очень тяжелом состоянии», — сказал американский лидер.

При этом он не привел никаких доказательств своему мнению.

11 декабря газета The Wall Street Journal писала, что администрация США представила европейским партнерам проект экономических мер, направленных на возвращение России в мировую экономику в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. В частности, США предлагают привлечение американских компаний к работе в стратегических секторах, таких как добыча редкоземельных элементов и нефтяные проекты в Арктике. Также план предусматривает содействие восстановлению поставок российских энергоносителей в страны Западной Европы и другие регионы.

2 декабря глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер российской экономики помог ей адаптироваться к санкциям. Она отметила, что российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор.

Ранее эксперт предрек, что после окончания СВО санкционное давление на Россию продолжится.