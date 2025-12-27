Начальника группы спецопераций будут судить за «самострелы» в Петербурге

«Ъ»: в суд передали дело комбрига ВДВ Палача об афере с самострелами на ₽32 млн.

В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд на рассмотрение передали уголовное дело начальника группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ДШБ) подполковника Константина Фролова (Палач), который поставил на поток самострелы с целью получения компенсаций за ранения в зоне спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, мужчина причастен к шести эпизодам мошенничества на 32 млн руб., а также к получению взяток на сумму более 800 тыс. руб. После вынесения приговора суд может лишить военнослужащего четырех орденов Мужества.

По информации «Ъ», после начала специальной военной операции свыше чем трем десяткам военных бригады были незаконно выплачены более 200 млн руб., кроме того им предоставили льготное прохождение службы и отпуска.

Следствием было установлено, что бойцы специально ранили друг друга, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы. За каждое ранение до ноября прошлого года выплачивалась компенсация в 3 млн руб. независимо от тяжести травмы. Медицинские работники, которые находились «в доле», вшивали осколки и оформляли фиктивные справки, становившиеся основанием для вознаграждений.

Фролов признал вину и заключил досудебные соглашения о сотрудничестве, это может смягчить наказание. Кроме того, ему вменяют незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — речь идет о тайниках в Луганской народной республике (ЛНР) с трофейными автоматом, минами, пистолетами, гранатами и пулеметом иностранного производства. Суд продлил Фролову срок содержания в СИЗО на полгода. Рассмотрение дела перенесли на 23 января следующего года.

Ранее завершилось расследование афер с ранениями ради выплат в российской бригаде.