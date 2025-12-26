Назван самый тревожный город России

Санкт-Петербург стал самым тревожным городом России впервые за шесть лет

По итогам 2025 года Санкт-Петербург стал городом с самым высоким уровнем тревожности среди жителей, обогнав Москву впервые за шесть лет. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на исследование КРОС «Национальный индекс тревожности россиян».

По данным аналитиков, в 2025 году индекс тревожности в Петербурге увеличился почти втрое и достиг рекордного показателя. Эксперты связывают это с ухудшением экономической ситуации, снижением доступности ипотечных кредитов, подорожанием топлива и услуг такси. Помимо этого, на ситуацию повлияли так называемый «эффект Долиной», перебои в работе мобильного интернета и замедление работы популярных мессенджеров.

Согласно исследованию, Москва заняла второе место в рейтинге тревожности. В текущем году показатель в столице снизился на 20%. Замкнул тройку лидеров Краснодарский край, где уровень тревожности увеличился в два раза.

6 декабря результаты голосования на сайте книжной сети «Читай-город» показали, что интернет-пользователи назвали «тревожность» словом года — 2025. Слово набрало наибольшее количество голосов — 36%, «отразив эмоциональное состояние общества» в этом году.

Ранее россиянам объяснили, как снизить тревожность перед Новым годом.