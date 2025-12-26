Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Назван самый тревожный город России

Санкт-Петербург стал самым тревожным городом России впервые за шесть лет
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2025 года Санкт-Петербург стал городом с самым высоким уровнем тревожности среди жителей, обогнав Москву впервые за шесть лет. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на исследование КРОС «Национальный индекс тревожности россиян».

По данным аналитиков, в 2025 году индекс тревожности в Петербурге увеличился почти втрое и достиг рекордного показателя. Эксперты связывают это с ухудшением экономической ситуации, снижением доступности ипотечных кредитов, подорожанием топлива и услуг такси. Помимо этого, на ситуацию повлияли так называемый «эффект Долиной», перебои в работе мобильного интернета и замедление работы популярных мессенджеров.

Согласно исследованию, Москва заняла второе место в рейтинге тревожности. В текущем году показатель в столице снизился на 20%. Замкнул тройку лидеров Краснодарский край, где уровень тревожности увеличился в два раза.

6 декабря результаты голосования на сайте книжной сети «Читай-город» показали, что интернет-пользователи назвали «тревожность» словом года — 2025. Слово набрало наибольшее количество голосов — 36%, «отразив эмоциональное состояние общества» в этом году.

Ранее россиянам объяснили, как снизить тревожность перед Новым годом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511951_rnd_7",
    "video_id": "record::43ff682e-50a8-4a94-a977-be493f349808"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+