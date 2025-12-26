Чего ждать от Огненной Лошади в 2026 году? Подробный прогноз для знаков китайского гороскопа

Год Лошади в китайской астрологии считается временем движения вперед, резких поворотов и повышенной ответственности за свои решения. Он приносит динамику, усиливает конкуренцию и требует умения быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Чего ждать представителям разных знаков восточного гороскопа в год Лошади и на что обратить особое внимание, «Газета.Ru» выяснила у автора книг по китайской астрологии Маргариты Богатовой.

Когда начнется год Огненной Лошади

Китайский Новый год не совпадает с привычным нам календарным праздником. Он связан с лунным календарем и отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно это период с 21 января по 20 февраля.

17 февраля наступит Новый год по китайскому календарю в 2026 году

Завершится год Огненной Лошади 5 февраля 2027 года.

Общий прогноз на год Огненной Лошади

Со слов Маргариты Богатовой:

Яркая вспышка — это, пожалуй, первое что приходит на ум, когда исследуешь энергии года Огненной Лошади. Здесь мы видим стихию огня в абсолютном зените. С точки зрения китайской астрологии, огонь — это шумная толпа, жаждущая впечатлений. Огненные энергии, достигая своего пика, ассоциируются с неоновыми вывесками, фейерверками, бурлеском и вычурностью. Эта стихия отвечает за новые технологии (например, искусственный интеллект), рекламу, театр, красоту во всех ее проявлениях, пламенные эмоции, страсти и агрессию. В зоне ответственности огня, с точки зрения традиционной китайской медицины, находится сердце.

Поэтому в 2026 году можно ожидать ярких взлетов и оглушительных падений, исключительной нестабильности на криптовалютных рынках и впечатляющих кейсов в мире шоу-бизнеса. Огненная Лошадь с высокой вероятностью породит множество историй о счастливчиках, на которых внезапно обрушится огромная удача или состояние. Характер Лошади способствует тому, что в китайской культуре называется «удачей дурачков» — когда человек неожиданно для себя оказывается победителем лотереи, миллионером.

Несмотря на это, основным ключом к энергиям года является усидчивость и последовательность в действиях. Свою порцию успеха получат те, кто вопреки импульсивным энергиям года будет тщательно планировать свои действия. А в личной жизни на коне останутся те, кто сумеет отличить мимолетную страсть и влюбленность от истинных чувств и глубокой эмоциональной близости.

Лошадь выводит все эмоции на предельные значения. Недаром главный образ года — дерево , которое под тяжестью груза прогибается настолько, что вот-вот треснет и сломается. Некоторые видят в этом кризис избытка, необходимость полного пересмотра стратегий. Или, выражаясь в духе огненных образов, нужно «сжечь все мосты», чтобы на выжженном поле создать нечто новое, прекрасное и доселе невиданное.

Кстати В китайском гороскопе есть такое понятие, как символические звезды. Они не являются в прямом смысле небесными светилами. Это особые сигналы, ситуации, которые характеризуют человека, его судьбу человека, а также отметку Высших сил. Считается, что носители разных звезд получают определенные свойства. Звезды могут находиться в карте с рождения, приходить с энергиями года, а могут «прилететь и поселиться» на несколько лет.

Каким будет год для представителей каждого знака китайского гороскопа

Гороскоп подготовлен Маргаритой Богатовой по запросу «Газеты.Ru»:

🔴 Крыса

Годы: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Также: те, кто родился в месяц Крысы (с 6 декабря по 5 января).

Уровень удачи: 51%

Год Лошади внесет существенные перемены в жизнь Крыс. Тем, кто не готов меняться, может быть сложно. Дело в том, что Крыса с Лошадью — злейшие враги, а конфликт с главным зверем года всегда приносит элемент нестабильности и новизну. Однако звезды не оставляют Крысу наедине с этой встряской: к ней спешит звезда помощников, которая может послать человека, готового протянуть руку.

Звезда духовного роста даст не только философский взгляд на вещи, но и возможность существенно вырасти через преодоление кризисных ситуаций. Также Крыс посетит звезда карьерных возможностей. Правда, нужно помнить, что сначала может быть трудно, но через преодоление ждет значительный рост.

А теперь про опасности, которые подстерегают Крысу. Следует внимательно следить за настроением — слишком много звезд, дающих мрачный взгляд на жизнь, будут влиять на представителей этого знака. Также есть риски в финансовой сфере. Могут возникнуть крупные непредвиденные траты, к которым не все будут готовы. Поэтому лучше всего иметь подушку безопасности.

🔴 Бык

Годы: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Также: те, кто родился в месяц Быка (с 6 января по 4 февраля)

Уровень удачи: 92%

В отличие от Крысы, Бык может рассчитывать на счастливые случаи и помощь высших сил в год Лошади. К нему прилетает мощная плеяда звезд — благородных помощников, дарующих удачные ситуации, возможность справиться с трудностями и поддержку. Также у Быка окажется звезда, которая дает рост в карьере и возможность вырасти в доходах благодаря проявлению талантов и ценных навыков, накопленных за жизнь. И хотя негативные звезды также воздействуют на Быка, ему будет гораздо проще справляться с невзгодами благодаря сильной поддержке.

Быку следует остерегаться природных катаклизмов и неожиданных трудностей. Также ему следует быть внимательнее к здоровью членов семьи из-за прилетевшей звезды болезней. Но общий информационный фон будет полон светлых и счастливых пятен, которые создадут весьма позитивное впечатление от года Огненной Лошади.

🔴 Тигр

Годы: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Также: те, кто родился в месяц Тигра (с 4 февраля по 5 марта)

Уровень удачи: 69%

Звезды настойчиво рекомендуют Тиграм путешествовать. Именно через перемещения и знакомство с новыми территориями к ним придут денежные возможности, ведь Огненная Лошадь для Тигров — звезда богатства.

Также их ожидают выдающиеся успехи в обучении. Тиграм обязательно следует отправиться на учебу, получить сертификат или диплом, поскольку звезда Учебного зала значительно усиливает аналитические, творческие и академические таланты. В год Лошади ум Тигра — его главный ресурс.

Одновременно нужно быть внимательнее с финансами — звезды дают риски денежных потерь по неосторожности. Еще одним источником неприятных эмоций для Тигров могут стать сплетни и заушательство (намеренно грубая, оскорбительная критика) — люди могут говорить неприятные вещи за спиной.

🔴 Кролик

Годы: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Также: те, кто родился в месяц Кролика (с 5 марта по 4 апреля)

Уровень удачи: 87%

Кроликов можно отнести к любимчикам года. К ним слетаются сразу четыре самые денежные звезды китайской астрологической системы. Кролики получат возможность существенно увеличить свои доходы, особенно через инвестиции в недвижимость — такие операции будут особенно удачны в год Огненной Лошади.

Помимо денежной удачи, звезды дают Кроликам невероятную харизму и обаяние — они смогут привлекать внимание и завоевывать сердца широкой общественности. А одинокие представители знака имеют шансы закрутить роман, хотя не все любовные приключения оставят светлые чувства. Некоторые могут стать причиной сплетен. Поэтому следует быть внимательнее в выборе партнеров.

Также нужно проявить бдительность и с официальными документами, поскольку к Кроликам прилетает звезда, несущая риски юридических проблем. Очень важно в год Лошади сохранять позитивный настрой, ведь от него зависит то, какие решения вы принимаете и как двигаетесь по жизни.

🔴 Дракон

Годы: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Также: те, кто родился в месяц Дракона (с 5 апреля по 5 мая)

Уровень удачи: 74%

Главная сила Дракона в год Лошади — способность находить выход из любых ситуаций. Все минусы они с легкостью будут превращать в плюсы, что поспособствует их неуклонному росту. Кроме того, Драконы смогут получить свою порцию славы и человеческого признания за какой-то талант. Как и Крысам, Драконам нужно учиться философскому взгляду на жизнь, поскольку в год Огненной Лошади именно через мудрое отношение к трудностям они смогут многократно вырасти.

Представителям знака следует обратить внимание на неприятную звезду, которая дает финансовые потери из-за семейных дел, дома или домовладения (в 2025 году такая звезда прилетала к Козе, в год которой родилась Лариса Долина).

Драконы столкнутся со множеством препятствий и будут переживать из-за нестабильной обстановки вокруг. Им следует уделить особое внимание эмоциональной составляющей и постараться найти способы улучшать себе настроение, когда кажется, что все плохо. Также стоит отказаться от экстремальных мероприятий из-за риска травм.

🔴 Змея

Годы: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Также: те, кто родился в месяц Змеи (с 5 мая по 6 июня)

Уровень удачи: 75%

У Змеи будет множество финансовых возможностей, поэтому ей следует как можно активнее расширять список контактов, чтобы ничего не пропустить. Звезда интеллекта даст счастливые случаи и помощь в сдаче экзаменов. Поэтому Змеям, которые находятся в процессе обучения, год Лошади покажется весьма благоприятным. Представители знака получат приятную звезду Небесного шефа, которая дает возможность вкусно и изысканно поесть. Такие приятные бонусы будут нередко попадаться в течение всего года.

Из неприятностей следует обратить внимание на договоренности — звезда внезапного разрыва контрактов требует фиксации всех соглашений и предусмотрительности. Нужно особенно тщательно присмотреться к документам, так как есть риск юридических проблем.

Змеи будут много трудиться в год Лошади, и могут попросту «сгореть» на работе. Им необходимо следить за своим здоровьем — тревоги и волнения могут ослабить иммунитет.

🔴 Лошадь

Годы: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Также: Те, кто родился в месяц Лошади (с 7 июня по 6 июля)

Уровень удачи: 71%

Традиционно среди китайских мастеров год своего животного считается неблагоприятным. Однако для Лошадей он станет возможностью проявить лидерский характер и получить свою порцию внимания и признания. Год Лошади не для скромников — статус «Князя года» (太岁- tai sui Великий Год, Великий Князь) неизменно обращает любое внимание на представителей этого знака. Правда, нужно учитывать, что внимание может быть как хорошим, так и плохим. Тем не менее, Лошадям, купающимся в лучах славы, может подвернуться возможность увеличить доход благодаря денежным звездам, прилетающим к ним в гости.

Представители знака получат проявление всех своих качеств с двойной силой, и порой могут из-за этого пострадать. Талант быстро думать может обернуться импульсивными ошибками, легкость — вспышками агрессии. Поэтому часть проблем Лошади будут создавать себе сами.

На них могут обрушиться юридические проблемы из-за недопонимания или лишних слов. Кто-то из партнеров может отвернуться из-за неосторожно оброненной фразы. И все это может подкосить здоровье Лошадей, к которым прилетает звезда болезней.

🔴 Коза

Годы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Также: те, кто родился в месяц Козы (с 8 июля по 8 августа)

Уровень удачи: 89%

Козам удача улыбается особенно широко в год Лошади, поскольку именно они являются лучшими друзьями «Князя года». А это самая выгодная позиция из всех возможных. Козам будут приходить финансовые возможности, самые лакомые кусочки, счастливые случаи через партнерства. Поэтому главными целями года представителям этого знака следует сделать расширение круга общения, нетворкинг, налаживание связей, публичные выступления. Чем больше Козы будут общаться и проявлять активность, тем больше возможностей они смогут получить от года Лошади.

Опасаться им следует только депрессивных и тревожных настроений под действием негативной звезды. Второй опасностью будут разочарования из-за чересчур высоких ожиданий от жизни. Если справиться с этим, Коз ждет незабываемый счастливый период.

🔴 Обезьяна

Годы: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Также: те, кто родился в месяц Обезьяны (с 8 августа по 8 сентября)

Уровень удачи: 61%

Обезьяны получают две умеренно сильные счастливые звезды от Лошади. Одна из них дает множество перемещений, путешествий, постоянную смену декораций. События будут развиваться очень быстро, множество новых лиц, разных ситуаций, только нужно успевать адекватно реагировать на перемены. Вторая звезда дает креативность и хорошие способности к аналитике. Поэтому Обезьянам придется приложить усилия, чтобы справиться с быстрым потоком информации и перемен в жизни.

Представителям этого знака нужно быть внимательнее из-за звезды, несущей юридические неприятности в результате недопонимания в общении. Все контракты следует читать максимально тщательно, а договоренности фиксировать, причем как можно подробнее. Другая напасть — эмоции. Обезьяны будут стараться держать все в себе, что негативно скажется на здоровье. Важно не замыкаться, а обращаться за помощью. Также следует проявить внимание к дальним родственникам — от них могут прийти не самые веселые новости.

🔴 Петух

Годы: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Также: те, кто родился в месяц Петуха (с 8 сентября по 8 октября)

Уровень удачи: 84%

Еще один любимчик года, Петух, получит огромную порцию удачи. В первую очередь это проявится в помощи и поддержке со стороны окружающих — стоит только попросить. Невероятная харизма поспособствует успеху в публичных проектах, выступлениях и шоу.

Также к Петухам прилетает звезда романтической удачи, которая поможет встретить пару или укрепить существующие отношения. Представителям этого знака обязательно стоит пройти какое-нибудь обучение, повысить квалификацию, поскольку учеба является одной из сильных сфер для Петуха в год Лошади. Но им следует быть внимательнее в денежных вопросах — есть риск финансовых потерь. Также следует отказаться от экстремальных видов спорта из-за риска травм.

Зато у Петуха будет уникальное преимущество, которому позавидуют все остальные знаки — способность быстро и легко восстанавливаться после любых неудач или травм благодаря звезде — Дух Отдыха. С ней никакие беды не страшны.

🔴 Собака

Годы: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Также: те, кто родился в месяц Собаки (с 9 октября по 7 ноября)

Уровень удачи: 81%

Собака находится в списке друзей Лошади, поэтому получит позитивные звезды. Это очень хорошо скажется на репутации и будет способствовать росту в карьере. Собаки могут рассчитывать на участие благородных помощников в решении вопросов. Также они смогут сами помочь другим, поскольку к ним прилетает звезда решения проблем и позитивного отношения к жизни. Такая приятная комбинация позволит Собаке свернуть горы. А с учетом креативного подхода и таланта быстро вникать в суть вопросов, представители знака будут просто непобедимы в год Огненной Лошади.

Самая большая опасность кроется в юридических уловках и крючках: звезды сулят штрафы, юридические проблемы, риски в области законов. Поэтому Собакам следует бдительно отнестись к соблюдению всех правил и формальностей, не нарушать ПДД, а все налоги и оплаты производить вовремя.

🔴 Свинья

Годы: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Также: те, кто родился в месяц Свиньи (с 7 ноября по 6 декабря)

Уровень удачи: 79%

После непростого года Змеи Свинья получает значительный рост удачи. В ее окошко заглядывают приятные звезды, которые дают возможность вырасти в доходах и обрести покровительство. Также прилетает звезда удачи на экзаменах, что порадует учащихся. Тем, кто вносит вклад в общественную жизнь и благотворительность, звезда Добродетели подарит мягкое и приятное течение жизни.

Основные неприятности для представителей знака кроются в финансовой сфере жизни — могут быть внезапные потери и множество мелких и неприятных трат, которые будут вырастать как грибы и очень сильно раздражать. Однако стоит попросить о помощи, и Свинья обязательно почувствует поддержку энергий года и добрых людей, которые с радостью помогут решить любую проблему или дадут совет.