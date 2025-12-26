Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Карлсон заявил о потере суверенитета погрязших в долгах стран

Карлсон: погрязшие в долгах государства потеряли свой суверенитет
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина, 6 февраля 2024 года
Гавриил Григоров/РИА Новости

Государства, которые погрязли в долгах, потеряли свой суверенитет. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с инвестором Коулманом Черчем, доступном на сайте корреспондента.

Во время беседы Черч отметил, что сегодня любая страна имеет государственный долг. Однако, по его словам, некоторые государства занимают больше средств, чем им необходимо на самом деле.

«Долг уменьшает ваш суверенитет, вашу способность принимать независимые решения. <...> Таким образом, если все страны погрязли в долгах, то нет полностью суверенных стран», — сказал в ответ журналист.

Карлсон добавил, что госдолг является «проблемой демократии», которую невозможно решить.

В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина лишилась суверенитета, что является следствием финансовой и военной помощи, оказываемой ей западными странами. По утверждению главы кабмина, существование республики поддерживается исключительно благодаря воле Запада.

Ранее Карлсон заявил о «состоянии войны» между Россией и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512155_rnd_5",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+