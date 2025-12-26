Размер шрифта
В Госдуме назвали поездку Зеленского в США «шоу отпетых мошенников»

Депутат Слуцкий: поездка Зеленского в США превратится в шоу отпетых мошенников
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США может превратиться в «шоу отпетых мошенников». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Зеленский заявил, что летит к [президенту США Дональду] Трампу и готов подписать план из 20 пунктов. <...> Что-то подсказывает, что американское турне главы украинского режима превратится в шоу отпетых мошенников», — написал депутат.

Слуцкий добавил, что украинский план урегулирования конфликта представляет собой «неверифицированные хотелки» Киева и его «европейской группы поддержки». По его словам, ряд пунктов инициативы могут быть неприемлемы, а другие потребуют детального уточнения.

Несколькими часами ранее Зеленский сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее в МИД оценили эмоциональное состояние Зеленского.

