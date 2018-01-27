Пушков назвал странным требование Польши снизить цену на газ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал странным поведение Варшавы касательно российского газа. Об этом он написал в твиттере.

«Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа», — отметил Пушков.

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По словам сенатора, Варшаве нужно сделать выбор.

«Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — заключил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет закупать российский газ по той же цене, что и Германия.