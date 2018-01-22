Голодец рассказала об актуальной очереди в ясли

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что актуальная очередь в ясельные группы детских садов составляет 272 тыс. детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня актуальная очередь для детей до трех лет по всей России составляет 272 тыс. человек. Это актуальная очередь, это когда родители хотят отдать ребенка в детский сад, но места для этого ребенка сегодня нет», — сказала Голодец.

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Она также подчеркнула, что в большинстве регионов до 1 января текущего года существовали жесткие правила и в эту актуальную очередь не попадали родители, чьим детям еще не исполнилось полутора лет.

Ранее Голодец сообщила, что на реализацию программы по обеспечению дополнительных мест в детских садах потребуется 70 млрд руб.