Браудер призвал Интерпол приостановить членство России

Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер, осужденный в России за неуплату налогов, призвал Интерпол остановить членство российской стороны в связи с «вопиющим нарушением» правил организации. Об этом он написал в своем твиттере.

«Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Для Интерпола настало время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил», — заявил Браудер.

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В пятницу, 29 декабря, суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура намерена добиваться выдачи Браудера.