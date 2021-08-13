Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла

Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявит ценовой сговор при проверке торговых сетей, на них могут наложить оборотный штраф в пределах 15% с выручки за прошлый год, считают эксперты. Но не исключена и уголовная ответственность по статье, предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.

В пятницу 13 августа Федеральная антимонопольная служба пришла с проверками к Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Компании заподозрили в ценовом сговоре.

«Это действительно выездная внеплановая проверка», — пояснили «Газете.Ru» в ФАС.

Один из источников «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, рассказал, что сегодня в ФАС пройдет закрытая встреча с представителями ритейла, но какие конкретно вопросы будут на ней обсуждаться — не уточнил. Служба эту информацию «Газете.Ru» не подтвердила.

В компании Х5 Group изданию заявили, что проверка оказалась неожиданной, руководство не было предупреждено. Для сети «Магнит» визит сотрудников антимонопольного ведомства оказался настолько внезапным, что их не пускали в офис. По крайней мере, такое заявление сделала ФАС и пригрозила тем, что должностные лица «Магнита» будут привлечены к административной ответственности. Ближе к концу дня стало известно, что сотрудники службы получили доступ к документам ритейлера, а на его операционную структуру был составлен протокол о препятствии проверке.

По мнению экспертов, даже если ценовой сговор подтвердится, наказание вряд ли будет скорым. «Говорить о штрафах рановато, так как срок проведения таких проверок может составлять до трех месяцев. В лучшем случае, потребуется как минимум год, чтобы принять решение о наличии или отсутствии картельного сговора», — пояснил «Газете.Ru» заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев (в 2013-2021 годах он возглавлял управление по борьбе с картелями ФАС РФ).

До 15% с выручки за прошлый год

Но если сговор все же был, то контролирующему ведомству дается время еще до года, чтобы принять решение по размеру административного штрафа. Он может составить от 3% до 15% от выручки товара на рынке, где совершено правонарушение.

«То есть, если речь, к примеру, идет о ценах на морковь, то берется выручка от реализации именно этого товара в торговой сети. Базовый размер штрафа — середина от значений 3%-15%. При этом учитываются и смягчающие вину обстоятельства, и отягчающие ее. И, соответственно, все это плюсуется к базовому проценту штрафа или отнимается от него»,

— уточнил Тенишев.

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус рассказал, как на практике выглядит механизм выявления роста цен.

«ФАС важно понять, по каким закупочным ценам ритейл приобретает товар у производителей. И речь наверняка будет идти о самых востребованных товарах – сахар, подсолнечное масло, крупы, хлеб, бакалея, консервы. Сравнение закупочных и розничных цен даст понимание о размере наценки»,

— сказал эксперт.

На основные, самые нужные группы товаров в низкой ценовой категории ритейл обычно делает минимальную наценку — это может быть 3-5%. А на товары более дорогие и менее востребованные наценка может быть выше – 15-20% и больше, продолжил Стус, добавив, что на продаже товаров первой необходимости ритейл получает оборот, на продаже более дорогих и маржинальных — прибыль.

«Если выяснится, что крупнейшие торговые сети действовали синхронно — получив партию товара по одной цене, делали одинаковую наценку и ставили одну и ту же конечную цену в своих магазинах — это будет свидетельствовать о картельном сговоре. То есть, подавляющее большинство магазинов в стране как бы установили одинаковые цены на товары, лишив потребителя возможности выбора», — сообщил Стус и «Интерцессии».

Максимальный штраф ФАС уже обозначил — 15% от выручки сетей за год. Согласно статье 14.31 КоАП РФ, снизить размер штрафа ритейлеры смогут, если выявятся случаи, когда методы ценообразования полностью соответствовали требованиям правительства по соблюдению уровня минимальных цен на отдельные виды товаров или не превышали стандартный уровень наценки, которую ритейл применяет долгое время, считают эксперты.

Также могут быть выявлены случаи требований со стороны ритейла к поставщикам — поставлять товар по сниженным ценам, что тоже входит в перечень компетенций ФАС, подытожил Стус.

«Особо дерзкие» платят дважды

Руководитель антимонопольной практики юридической фирмы «Клифф» Вероника Казакевич подчеркнула, что имеется масса источников, чтобы увидеть, по какой цене компания продавала товар в тот или иной промежуток времени: все операции фиксируются контрольно-кассовой техникой, данные которой в совокупности с данными из учетных систем самой компании дадут ответ о цене. «Кроме того, в рамках проверки компании вынуждены отвечать на запросы ФАС, в которых они сами указывают фактические данные о ценах», — заявила Казакевич.

Бывший сотрудник ФАС Тенишев сделал важное уточнение. «Для расчета штрафа берется не текущий год, а предшествующий выявлению нарушения антимонопольного закона. То есть, если сейчас будет принято решение о возбуждении дела, то для исчисления штрафа возьмут выручку по конкретным группам товаров за 2020 год», — пояснил Тенишев.

По его словам, бывали в его практике случаи, когда «особо дерзкие компании» закладывали потом эти штрафы в цены. Теоретически это может быть и сейчас, хотя случается редко.

«В связи с ростом цен в общественном сознании бытует мнение, что корень зла в торговых сетях — они же у всех на виду.

На мой взгляд, такие проверки — это больше ответ на запрос общества о социальной справедливости. Но на самом же деле, реальный сговор о повышении цен в сетях крайне маловероятен»,

— заключил Тенишев.

Эксперт «Интерцессии» Стус рассказал, что расходы на штрафы торговые сети будут выплачивать из своих прибылей. «Потребителей этот вопрос не коснется, так как после таких проверок и санкций ритейл вряд ли решится снова необоснованно завышать цены на продукты питания, а ФАС будет внимательно наблюдать за процессом ценообразования в сетях», — сообщил Стус.

В юридической фирме «Клифф» не исключили, что после завершения антимонопольного расследования может быть возбуждено даже уголовное дело. «По статье 178 УК часть 1 или 2 за ценовой сговор светит до шести лет лишения свободы», — напомнил Казакевич.

Ценовой сговор ритейлеров еще ни разу не доказывали, и мало кто верит в возможность его существования, указал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Компании инвестируют в системы управления ценами, чтобы гибко реагировать на конкурентов. Причем, у «Ленты», Х5 и «Магнита» основные конкуренты зачастую это не они сами, а жесткие дискаунтеры, такие как «Светофор»,

— пояснил Ващенко.

В первые часы после появления новостей о начале проверки ФАС акции упомянутых компаний на Мосбирже перешли к заметному снижению — ценные бумаги Х5 с 12:00 до 13:40 подешевели на 1,4%, «Магнита» — на 0,7%, «Ленты» — на 1,4%.

Но позже котировки скорректровались — акции Х5 растут на 0,4%, «Магнита» и «Ленты» — снижаются на 0,3%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обеспечить мониторинг формирования цен на продовольствие в торговых сетях. Об этом сообщалось 8 августа на официальном сайте Кремля. «ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети», — говорится в поручении главы государства по итогам совещания с членами правительства.

Доклад о мониторинге руководитель ФАС Максим Шаскольский должен представить до 1 сентября, далее отчет должен предоставляться антимонопольной службой ежеквартально.

В ФАС «Газете.Ru» пояснили, что безусловно уложатся в отведенные сроки. Будет ли дана оценка действиям торговых сетей к этому времени, в ведомстве затруднились ответить.

В последние годы, как пояснили в ФАС, не было случаев применения оборотных штрафов против торговых сетей. Но случаи выявления картельных сговоров на рынке нефтепродуктов были зафиксированы. Несколько дел доходило до разбирательств в суде.

Например, 2 июля ФАС России наложила административные штрафы на АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ», которые признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами. В результате действий трейдеров в 2018 году цены на нефтепродукты на бирже были завышены. А поскольку цены на бирже носят для рынка нефтепродуктов индикативный характер, то это могло привести к общему повышению цен на топливо, посчитали в ФАС. Каждая компания должна заплатить по 509 млн рублей.

Сети Metro и О'Кей на запрос «Газеты.Ru», ожидают ли они визита сотрудников ФАС, не ответили. В «Ашан» сказали, что не комментируют ситуацию. В Ассоциации компаний розничной торговли воздержались от комментариев.