Долги россиян в долларах и евро побили антирекорд

Объем валютных долгов домашних хозяйств в России в пересчете на рубли впервые за всю историю наблюдений упал ниже отметки в 100 млрд рублей, следует из данных Банка России. Эксперты разделились во мнениях, почему так произошло. Одни считают это заслугой и «заботой» ЦБ о финансовой стабильности россиян, другие — что в жизни людей стало слишком много неопределенности.

Из отчета ЦБ РФ о валютных долгах домашних хозяйств (по сути — всех россиян в совокупности) по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам следует, что их суммарный объем достиг 98,8 млрд рублей на 1 июля. Это самый низкий показатель с начала 2013 года — тогда Банк России начал вести такую статистику.

Тенденция на сокращение долгов в валюте наблюдается с прошлого апреля — начала пандемии. При этом рублевые задолженности россиян неуклонно растут и, согласно последним данным регулятора, составляют практически 24 трлн рублей.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил антирекорд по долгам в валюте «естественной девалютизацией» активов населения, которая началась еще в 2014 году.

«Пережив валютный кризис того года, граждане России стараются брать займы в той валюте, в которой имеют доходы. А в дополнение сама политика ЦБ РФ была направлена на то, чтобы дестимулировать выдачу займов и кредитов домохозяйствам в валюте, чтобы снять риски с граждан, связанные с изменением валютного курса»,

— сказал Аксаков.

С тем, что Банк России внес основной вклад в девалютизацию долгов, согласен вице-президент «Ассоциации банков России» Алексей Войлуков. Он добавил, что в этом смысле не стоит занижать роль льготных госпрограмм по кредитованию и мягкой денежно-кредитной политики, сделавшей кредиты в рублях более привлекательными. Схожее мнение разделяет и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Люди умнеют

Аналитик «ЮниКредит» Банка Ариэл Черный в свою очередь более реальной причиной снижения интереса к валютным кредитам считает растущую финансовую грамотность заемщиков, а именно — сформировавшееся у них понимание того, что в условиях плавающего курса заимствование в валюте, отличающейся от валюты получения дохода (а для подавляющего большинства населения это рубли), несет неоправданно высокие риски.

Начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев отметил, что наибольший вклад в снижение доли валютных заимствований населения привнесло сближение процентных ставок по валютным и рублевым кредитам (низкие «спреды» между ставками). «Цикл смягчения монетарной политики ЦБ РФ и программа льготной ипотеки в рублях сделали рублевые заимствования более предпочтительными», — объяснил он.

Дополнительным фактором снижения объема валютных долгов он назвал рефинансирование таких старых кредитов в рублевые займы. А также уточнил, что

ситуация, когда большая разница в ставках между валютным кредитом и рублевым могла перекрыть колебания в курсах, сейчас уже не действует, что делает кредиты в валюте, особенно долгосрочные, абсолютно непривлекательными, так что люди просто перестали брать новые займы в долларах или евро.

Впрочем, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, дело вовсе не в уверенности в рубле в качестве стабильного актива, а совсем наоборот.

Первым фактором, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, является стремление населения нивелировать валютные риски из-за возросшей неопределенности, связанной с пандемией COVID-19. Эксперт напомнил, что в апреле 2020-го после локдауна последовали спад в экономике, увеличение безработицы и проседание курса рубля к доллару на 17%.

Вторым фактором он, как и многие другие собеседники «Газеты.Ru», назвал уже упомянутую дедолларизацию, которая, по концепции ЦБ, должна повышать доверие к рублю и одновременно целенаправленно снижать выгодность выдачи валютных кредитов для банков.

Третий, но не менее важный фактор, по словам Васильева, — окончание выплаты старых валютных ипотек и других кредитов. ​

По мнению Анатолия Аксакова, данная тенденция будет продолжаться и дальше и такие кредиты будут брать только те, кто получает доходы в соответствующей валюте , или если они привязаны к их курсу.

«Люди становятся более грамотными, а ЦБ более искушенным в регулировании по снижению рисков. Так же ведут себя и другие финансовые институты», — заключил он.

Это отметил и Владимир Евстифеев из «Зенита», пояснив, что шлейф ранее привлеченных валютных долгосрочных кредитов в сочетании с их очевидной невыгодностью сейчас определяют нисходящую динамику.