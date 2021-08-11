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Бизнес

Учитесь класть плитку: сколько стоит сделать ремонт в однушке

Эксперты рассказали, какие мастера-ремонтники получают до 225 тысяч в месяц

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Максим Шеметов/ТАСС
Ремонт – дело нервное и недешевое. При этом значительная часть расходов уходит не только на покупку мебели и бытовой техники, но и на услуги ремонтников – монтажников, плиточников, сантехников и других. «Газета.Ru» выяснила, сколько сейчас придется заплатить за услуги мастеров в Москве, чтобы сделать ремонт в небольшой однокомнатной квартире.

Когда люди задаются вопросом «во сколько обойдется ремонт» — это в принципе некорректная его постановка, ведь итоговый ценник складывается из нескольких составляющих. «Это сами услуги по ремонту, черновые и чистовые материалы, бытовая сантехника, электричество и мебель», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор группы компаний «Фундамент» (занимается ремонтом и дизайном) Андрей Михайлов. И мало того, что стоимость услуг у всех компаний разная, так еще и каждый клиент понимает под словом «ремонт» что-то свое.

«Если говорить о стоимости услуг строителей, то [у нас] минимум это 500 тыс. рублей. Это такой средний ремонт. Если говорить про хороший дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры, у нас это обойдется минимум в 1 млн рублей. Есть еще люксовый ремонт, но это для однокомнатной квартиры, даже в Москве, особо не актуально», — рассказал Михайлов.

Он уточнил, что в данном случае в стоимость включены именно работы: демонтажные, монтажные, возведение стен, электрика, сантехника, обработка стен, полов, потолков, начиная от выравнивания и заканчивая финишной отделкой. Цена, в зависимости от класса ремонта, различается из-за используемых материалов.

Глава «Фундамента» при этом отметил, что в последние десять месяцев наблюдается рост цен на товары для ремонта. Больше всего подорожал металл и все, что с ним связано — от электрических кабелей до металлических профилей для монтажа листов гипсокартона. Также выросло в цене все, что касается дерева: от МДФ-листов, которые используются в производстве панелей для отделки стен, до кухонь и шкафов.

Стоимость материалов и работ увеличилась в среднем на 15%, причем многим компаниям приходится компенсировать разницу из прибыли, чтобы совсем не растерять клиентов. Если этого не делать, то рост составит около 30-40%, — отметил Михайлов.

«Тут множество причин, мы общаемся с поставщиками, с производителями. Есть нехватка рабочей силы из-за того, что закрыты границы. Рабочие начинают откровенно наглеть, требовать повышения зарплаты. Есть проблема перевозки сырья из-за границы. Так или иначе все связано с курсами валют либо с коронавирусом», — сказал он.

В компании по ремонту Remaster рассказали «Газете.Ru», что при капитальном ремонте только за работу придется отдать 250-600 тыс. рублей. В эту цену входят сантехника, электрика, черновая работа и чистовая отделка. Средние расценки сейчас при ремонте – 9-15 тыс. рублей за кв. м. С дизайнерской отделкой и с учетом материалов — примерно 30-40 тыс. рублей за кв. м.

«А разбег такой потому, что может, где-то стены нужно возводить. Где-то от толщины стяжки зависит [цена], где-то от толщины штукатурки, где-то от точек электрики», — пояснили в компании.

При этом там добавили, что цены на ремонтные работы по сравнению с прошлым годом остались примерно такими же, но очень подорожали материалы – где-то на 30%. Например, штукатурка, металл, инженерная сантехника.

Среди специалистов-ремонтников больше всего востребованы плиточники, поскольку при ремонте нужно много внимания уделять санузлам. Мастера у компании получают от 100 тыс. рублей.

В строительной группе «Самолет» также сообщили, что самые востребованные специальности у них сейчас — это плиточники, а также сантехники.
«Их итоговый доход зависит от выработки и составляет не менее 50 тыс. рублей. При хорошей производительности и качественной работе эти специалисты могут заработать 130-150 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе «Газете.Ru».

Сколько зарабатывают ремонтники

По данным исследования сервиса по поиску работы Superjob.ru, проведенного в августе, нехватка рабочей силы, которая образовалась на фоне пандемии, отразилась на зарплатах. Так, в Москве за год средняя рыночная зарплата плиточника выросла на 42,9%, составив 100 тыс. рублей. Доходы при этом зависят от квалификации. Так, специалист с базовыми навыками может получать зарплату в диапазоне 50-60 тыс. рублей, а опытный работник, который может заниматься VIP-отделкой – в диапазоне 120-150 тыс. рублей.

В hh.ru сообщили «Газете.Ru», что у специалистов-ремонтников медианная зарплата (при которой у половины заработок выше, а другой половины – ниже) сейчас составляет 112,5 тыс. рублей, самая распространенная – 100 тыс., минимальная – 35 тыс., максимальная – 225 тыс.

У плиточников в Москве медианная зарплата — 90 тыс. рублей. Самый распространенный заработок — 100 тыс., минимальная зарплата – 33 тыс., а максимальная – 170 тыс. У укладчиков напольных покрытий медианная зарплата 80 тыс. рублей, наиболее распространенная – 100 тыс., минимальная – 35 тыс., максимальная – 180 тыс.

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В онлайн-сервисе услуг «YouDo» рассказали, что в спрос на услуги мастеров по ремонту и отделке в целом остался практически на том же уровне, что и в 2020 году. Однако более популярной стала услуга ремонта под ключ — спрос на нее вырос на 10%. Также более востребованы монтажные работы – рост на 13%. Дефицита специалистов-ремонтников на сервисе не наблюдается: предложение превышает спрос в среднем в два раза.

«Стоимость ремонтных работ в Москве увеличилась почти на четверть за последние два года. Это может быть связано с подорожанием расходных материалов, необходимого оборудования и кризисом, вызванным пандемией. Средний чек на один заказ в категории «‎Ремонт и строительство»‎ в Москве составляет 32 000 рублей», — сообщили в «YouDo».

Вообще лето – это традиционно «горячий» сезон для специалистов по ремонту, отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков. Так, за последние полгода спрос на ремонтные работы вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Предложений от частных мастеров при этом стало больше на 11%.

На втором месте по росту спроса — отделочные работы. Спрос на них увеличился на 61% год к году, а количество соответствующих объявлений — на 14%. Средняя цена отделочных работ в первом полугодии 2021 года составила 190 рублей в час (+27% за год). Самый высокий рост спроса оказался на ремонт в ванной — на 75% год к году. Дороже всего обойдется ремонт кухни — цена за год поднялась на 54%.

Строительные и ремонтные компании при этом нуждаются в профессионалах, добавил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. Количество вакансий в разделе «Строительство» в 2021 году увеличилось на 66%. «Но рост предложений превышает рост спроса: соискательская активность выросла на 11% за год», — отметил он. Кумпель добавил, что медианная зарплата составила 40 тыс. рублей, с прошлого года она не изменилась.

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