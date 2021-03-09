«Наживаться на кризисе — цинично»: в Госдуме предложили сажать за фейки о ценах

В России рассматривают возможность введения уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, сообщают «Известия».

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Поправки в Уголовный кодекс могут дополнить статью УК 185.3 «Манипулирование рынком» новой третьей частью, в которой появляется ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

Анатолий Выборный предлагает установить наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. или лишение свободы до трех лет для физических лиц, а для юридических лиц — штраф от 500 до 800 тыс. рублей.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — пояснил изданию парламентарий.

Он описал ситуацию, когда спекулянты и недобросовестные торговцы сеют панику с целью создать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимают на него цены, объясняя подорожание сумасшедшим спросом.

«Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно. И это должно караться по закону»,

— подчеркнул Анатолий Выборный.

В ФАС введение ответственности за умышленные ценовые фейки в целом поддержали, отметив, что недостоверные сообщения об изменениях цен могут провоцировать ажиотажный спрос и, как следствие, рост цен.

Во фракциях Госдумы законопроект встретил неоднозначное отношение. Депутаты признают, что механизм регулирования стихийного роста цен нужен, но в то же время задаются вопросом, как он может работать.

«Безусловно, такая проблема существует, и ее надо решать. Но будет очень сложно доказать, что то или иное недостоверное высказывание привело к росту цен. Возможно, просто надо вести с населением разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что их обманывают», — полагает первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Такого же мнения придерживается зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, нужно более конкретно понимать, за что вводить уголовную ответственность, и в отношении кого. Он считает, что дополнительные механизмы контроля роста цен нужны, но без каких-либо перегибов, и привлекать к ответственности тех, кто эти цены взвинчивает, а также наводить порядок с торговыми сетями, которые пользуются таким ситуациями.

В КПРФ, в свою очередь, напомнили, что иногда для роста цен есть вполне объективные причины.

«Подсолнечного масла действительно в России не хватает, потому что урожай низкий. И сахарной свеклы посеяли меньше, да еще и неурожай, поэтому сахар в дефиците и подорожал. За это надо не наказывать, а больше производить и осуществлять закупки за рубежом, если своей продукции не хватает», — отметил первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

Торговые сети от комментариев воздержались, однако, по мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, бизнес будет против принятия законопроекта.

«Если мы будем наказывать за слухи, то это путь в никуда. Штрафы у нас и так большие. За последнее время они уже неадекватно выросли. Если еще за каждое слово будут наказывать, то это не выдерживает вообще никакой критики»,

— пояснил эксперт «Известиям». Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин добавил, что будет очень сложно отличить провокатора от эксперта.

Ранее Росстат объявил о том, какие продукты в России подорожали в феврале. Так, на 4,7% подорожало куриное мясо, яйца — на 2,3%. Несмотря на действие соглашений о стабилизации цен, на 0,2% выросла средняя стоимость подсолнечного масла, в то время как сахар, напротив, подешевел на 0,8%.

Выросли цены и на отдельные виды плодоовощной продукции: огурцы — 18%, помидоры — 7,1%, зелень свежая — 7,7%, морковь — 7,5%, картофель — 8,1%, бананы — 8,9%, виноград — 8,5%. Вместе с тем апельсины подешевели на 6,2%, лимоны — на 0,3%, грибы — на 0,4%.

Немного подорожали и пищевые морепродукты, рыба, молоко и молочная продукция, и другие продовольственные товары, сообщало статистическое ведомство.