Пора обновляться: кто выиграет битву за консольный рынок России

Из-за длительного периода вынужденной самоизоляции в этом году в России был отмечен рекордный рост интереса к игровым приставкам в далеко не самый типичный период. Обычно такие гаджеты покупаются в конце года во время распродаж вроде «черной пятницы», но на этот раз россияне по понятным причинам закупались весной.

По данным «Яндекс.Маркета» пик интереса пришелся на начало апреля, когда за две недели число переходов на предложения по продаже консолей в интернет-магазины выросло более чем на 60%.

Аномальный спрос фиксировался и на уцененные приставки: в начале месяца ими интересовалось в четыре раза больше покупателей, чем в марте. Скорее всего, это объясняется тем, что далеко не все хотели тратить много денег на девайс, который будет активно использоваться только во время самоизоляции.

Лидером стала консоль PlayStation 4 Pro, которая продавалась в среднем за 33 тыс. рублей. Второе место заняла младшая модель той же консоли – PS4 Slim, третье – портативная приставка Nintendo Switch, а последние два места отошли Microsoft с их консолями Xbox One X и S соответственно.

Аналитики «Яндекс.Маркета» отметили, что ажиотажный весенний спрос привел к снижению интереса россиян к консолям в начале осени: в прошлом сентябре их покупку планировало больше людей.

Впрочем, падение интереса к покупке новых приставок сейчас скорее всего объясняется еще и тем, что ближе к концу года выйдут консоли нового поколения от тех же Sony и Microsoft. Поэтому

тот, кто не успел купить девайс весной, может выжидать поступления в продажу новых приставок, или же просто надеяться приобрести нынешнее поколение дешево на вторичном рынке, когда настоящие фанаты видеоигр будут продавать старые приставки, чтобы покрыть часть расходов на покупку новых.

Битва титанов

Скорее всего, первой на рынок выйдет Microsoft, которая представит сразу две версии новой приставки: Xbox Series X и Xbox Series S. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» «Газете.Ru» рассказали, что

предзаказ консолей начнется 22 сентября, а на 10 ноября запланирован старт продаж. Младшая и старшая модель будут стоить 26,9 и 45,6 тыс рублей.

Когда выйдет и сколько будет стоить новая консоль от Sony – PlayStation 5 – до сих пор остается главной загадкой, но в любом случае это должно случиться в нынешнем году, рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». Компания тоже представит две версии своей консоли, но в отличие от Microsoft, у которой более доступная консоль будет слабее по техническим характеристикам, версии Sony будут отличаться только наличием или отсутствием дисковода.

Уже сейчас представители ритейлера отмечают высокий спрос на приставки нового поколения. Несмотря на то, что оформить предзаказ ни на одну из них еще нельзя,

компания предоставила покупателям возможность оставить адрес электронной почты, чтобы получить соответствующее уведомление. На данный момент число подписок составляет несколько десятков тысяч.

Многие специалисты видеоигрового рынка заранее прочат Sony лидерство в России. В частности, игровой блогер Антон Логвинов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Россию исторически страной PlayStation, поэтому ждать, что здесь Microsoft побьет основного конкурента со старта и народное признание останется за ним, не приходится. И дело тут не обязательно в цене.

«Понятно, что Microsoft предложит более дешевую версию консоли, но она очевидно хуже по своим техническим характеристикам. Это еще и вопрос маркетинговых усилий, а Microsoft особо не прикладывает усилия на нашем рынке. Если бы там были какие-то гигантские бюджеты и реклама из всех щелей, дешевая версия консоли может и зашла бы», – объясняет Антон Логвинов.

Его коллега – игровой журналист YouTube-канала 4game Алексей Макаренков – не до конца согласен с этим тезисом: по его мнению

Microsoft настроены очень серьезно, и то, что компания сразу объявила рублевые цены на свои консоли и подписку Gamepass, о многом говорит.

«По слухам Sony прямо сейчас переназначают еще не озвученные ценники, и не факт, что PS5 окажется сильно дороже Xbox. Но это таки весьма вероятно. И если она будет дороже, то тут уже будет иметь значение разница в цене», – отметил Алексей Макаренков, уточнив, что все же для того, чтобы часть аудитории PlayStation перескочила на Xbox, разница в цене должна быть очень существенной.

Полностью отказываться от ценовой конкуренции с Microsoft Sony не станет, уверен и Антон Логвинов. По мнению блогера, японская компания сейчас наверняка серьезно думает над тем, сколько денег она готова потерять, продавая приставки себе в убыток или с минимальной маржой.

Если говорить о потребительских качествах обеих приставок, у Sony есть довольно явное преимущество: консоли стартовой линейки, как уже говорилось, будут отличаться наличием дисковода, и чисто цифровая версия наверняка будет дешевле. Позднее компания, скорее всего, выпустит «заряженную» версию Pro, как это было с нынешним поколением.

А вот у Microsoft уже есть довольно очевидные проблемы с неймингом и из-за этого многие потенциальные покупатели могут просто запутаться. Дело в том, что новые консоли называются Xbox Series S и Xbox Series X, а предыдущего поколения – Xbox One S и Xbox One X.

«Microsoft решили пойти по совершенно другому пути, и выиграют ли они от этого – еще вопрос. С одной стороны, компания предлагает консоли более и менее производительные, как это принято на ПК-рынке, и вполне возможно, что топовую версию они еще представят. Но с точки зрения потребителя Microsoft могут всех сильно запутать, и многие уже ругаются на их нейминговую стратегию», – сетует Антон Логвинов.

Игры решают

Несмотря на все технические и потребительские тонкости победа все равно останется за компанией, которая предложит пользователям лучший игровой опыт, согласились оба опрошенных «Газетой.Ru» эксперта.

«Тайтлы (игры) будут продавать консоли – это всегда так работало, и будет работать дальше. Сила тут же опять на стороне Sony: у них все лучше с эксклюзивами. Microsoft пытаются восстановить свое положение времен Xbox 360, но пока этих усилий явно недостаточно»,

– объясняет Антон Логвинов.

Алексей Макаренков напомнил, что в целом у Microsoft сейчас нет эксклюзивов, поскольку все их игры выходят на ПК, а это по-прежнему самый массовый сегмент среди российских геймеров. И в целом по нескольким причинам компания все же сможет переманить часть аудитории Sony, хоть и не очень значительную.

Собеседник «Газеты.Ru» подчеркнул, что

сейчас стартовые линейки игр у обоих компаний выглядят не очень внушительно, но козыри в рукавах, скорее всего, остались и у Sony, и у Microsoft. Причем японская компания может запросто компенсировать высокую цену консоли, объявив несколько будущих эксклюзивов.

«Уверен, Sony до старта продаж еще представит несколько важнейших тайтлов. Возможно, они не войдут в стартовую линейку, но интерес подогреют. Собственно, им достаточно анонсировать новый God of War, например, чтобы люди понесли им деньги», – сказал Алексей Макаренков.

Что касается дефицита самих консолей, возникнет он или нет – сказать пока сложно. Если это случится, многие приставки, как это обычно бывает, будут продаваться через перекупщиков, которые ввезли их на рынок из других стран. Цены в таком случае будут выше официальных, но проблем с такими приставками ждать не стоит – региональная привязка сейчас происходит через пользовательский аккаунт, а не саму консоль.

А вот очередей в магазины ждать не стоит – благодаря предзаказам и сервисам доставки такие километровые «стояния» уже давно стали рудиментом. И даже если возникнет что-то подобное, называть это очередью будет не совсем корректно. Скорее – тусовкой.

«Сейчас это скорее делается для того, чтобы встретиться с единомышленниками, окунуться в эту атмосферу. У нас стояли в очереди люди за Last of Us этим летом, причем по всей стране, но это скорее было связано с очень высокими ожиданиями от самой игры», – подытожил Антон Логвинов.