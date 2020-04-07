Надбавок не положено: Роструде о зарплатах за апрель

Россияне не получат надбавок за работу в объявленные нерабочими из-за распространения коронавируса дни, которые были продлены до 30 апреля. Заработная плата за этот период будет начислена в обычном размере, передает ТАСС со ссылкой на заявление Роструда. Вычетов или надбавок не будет.

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Выплаты не могут быть повышенными, так как период не является праздничным или выходным. Тем не менее работодатель может сам определить, повышать ему зарплату или нет. Это касается оплаты труда сотрудников, которые продолжают работать в этот период времени, пояснили в Роструде.

«Так, в отношении работников, получающих оклад, оплата этих нерабочих дней осуществляется в обычном размере, то есть месячная заработная плата сохраняется неизменной. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», — следует из сообщения Роструда.

Продлить нерабочие дни вплоть до 30 апреля с сохранением за работниками заработной платы распорядился президент России Владимир Путин.

Перевести сотрудников по возможности на удаленную работу и сохранить такой порядок на нерабочие дни предложили в Минтруде. Отказаться от удаленной работы в связи с объявлением нерабочих дней нельзя.

Отказ от удаленной работы возможен в том случае, если у работника нет надлежащих условий для труда, а работодатель не может их обеспечить.

Но несмотря на то, что Путин призвал работодателей сохранить за сотрудниками их зарплату и рабочие места, не все предприятия готовы этому следовать. Так, каждая вторая компания в России собирается перевести своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск на этот месяц. Такие данные показывает мониторинг Центра стратегических разработок о состоянии деловой среды в стране, пишет РИА «Новости».

Еще одним методом оптимизации трудовых отношений стал перевод сотрудников на контрактную систему, рассказала агентству руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Она уточнила, что таким образом поступает каждая четвертная компания. По прогнозам Накоряковой, число таких предприятий со временем может вырасти в два раза.

«Что касается сокращения заработных плат, да, действительно, мы также видим эту тенденцию, каждая пятая компания сказала нам, что им пришлось сократить заработные платы сотрудников, и еще треть говорят о том, что им придется это сделать в ближайший месяц-два, если ничего не изменится», — сказала эксперт.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом Минтруд поручил региональным властям продлить местные социальные выплаты. Об этом на совещании с президентом страны сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля.

Спустя пять дней стало известно, что порядка 300 тыс. россиян смогут получить повышенное пособие по безработице, сумма которого будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который составляет 12130 рублей.

«На сегодняшний день в центрах занятости порядка 720 тысяч граждан, которые уже встали на учет, и, по нашим оценкам, даже из тех граждан, которые уже стоят на учете, этим увеличенным пособием сможет воспользоваться около 300 тысяч человек», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Минтруда Антон Котяков.

Изначально нерабочая неделя была объявлена с 28 марта по 5 апреля. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации вынужденные выходные для ряда предприятий пришлось продлить до 30 апреля. Вместе с этим ряд регионов продлил и режим самоизоляции для всех граждан. Так, в Москве он действует до 1 мая и предполагает выход на улицу только в особых случаях.

Беспрепятственно разрешено выходить из дома на работу (если есть подтверждение от работодателя), в продуктовый магазин, аптеку, зоомагазин, а также чтобы выгулять собаку (не более чем в 100 м от места жительства) и выкинуть мусор.

В то же время по всей столице закрыты все предприятия и магазины, кроме тех, что относятся к системе жизнеобеспечения. Кафе, рестораны, магазины одежды, техники открыты только для передачи онлайн заказов.

За последние сутки в России подтвердили 1154 новые случая заболевания коронавирусом в 43 регионах страны. Больше всего зафиксировано заболевших в Москве — 697 человек. В четверку лидеров также попали Санкт-Петербург, Московская и Брянская области. Там положительные тесты на наличие инфекции получили 69, 67 и 32 человека соответственно.

Всего коронавирус обнаружен у 7497 россиян в 81 регионе страны. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.