Свалка размером с Швейцарию: что делать с мусором

Экскурсия на свалку

Сейчас в России ежегодно перерабатывается около 7% из 70 млн тонн коммунального мусора. По словам заместителя главы Генпрокуратуры РФ Александра Буксмана, совокупно мусорные полигоны в стране занимают площадь в 4 млн га, что по размерам сопоставимо с Нидерландами или Швейцарией.

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«Я была на полигонах. По ним надо водить экскурсии, чтобы каждый из нас понимал, где конкретно заканчивает жизнь тот мусор, который мы с вами выбрасываем», — заявила в интервью ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Действующая «мусорная реформа», запущенная с начала 2019 года, призвана снизить объем вывозимых на свалки отходов, а также довести к 2024 году долю отправляемого на переработку мусора до 36% — таковы показатели нацпроекта «Экология».

Светлана Радионова, подчеркивая важность реформы, посетовала, что борьба с бездумным складированием отходов начата еще не во всех регионах. По ее словам, в Еврейском АО, Ненецком АО, Марий Эл, Приморском и Хабаровском краях, а также в Курганской и Владимирской областях ранее заключенные соглашения с региональными операторами были расторгнуты. А в Архангельской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Томской, Рязанской, Саратовской областях, Забайкальском, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО – Югре и Краснодарском крае региональные операторы так и не приступили к работе.

По словам Радионовой, регионам необходимо обратить внимание на эти проблемы, потому что игнорировать реформу у них нет никаких оснований. И сделать это хорошо бы побыстрее, ведь во многих регионах свалки уже исчерпали свой ресурс или близки к этому.

«Многие полигоны твердых коммунальных отходов близки к исчерпанию своей проектной вместимости. Такая проблема существует в Республике Ингушетия (использовано 96% от проектной мощности), Ленинградской области (95%), Алтайском крае (95%), Республике Башкортостан (92%), Республике Калмыкия (88%) и в ряде других регионов», - рассказали ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

В апреле 2019 года Счетная палата РФ также заявляла о растущем дефиците места для захоронения мусора. По данным ведомства, к 2024 году мощности полигонов будут израсходованы в 15 регионах России.

Чтобы переход на новую систему обращения с коммунальным мусором при отсутствии места на полигонах и новых объектов для переработки не привел к росту нелегальных свалок и тарифов на вывоз отходов для населения, правительство РФ разрешило до 2023 года размещать мусор на нелицензированных объектах. Эти предприятия должны соответствовать требованиям Минприроды и быть включены в отдельный перечень, утверждаемый федеральным ведомством.

Несмотря на обилие проблем, некоторых успехов в борьбе с мусором добиться все же удалось – ситуация, по крайней мере, не стоит на месте. Так, в Саратовской области в этом году начнется проектирование комплекса по утилизации и переработке отходов I и II классов опасности. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Комплекс будет создан ФГУП «Росрао» на базе завода «Горный», который ранее занимался уничтожением химического оружия.

Сахалинские власти, в свою очередь, пообещали до конца 2020 года построить и ввести в эксплуатацию на Курильских островах площадки для накопления мусора. Планируется, что площадки появятся на островах Кунашир и Шикотан (два из четырех постоянно обитаемых Курильских острова). Каждая площадка займет около одного гектара земли и будет включать мусоросортировочную линию, мусоросжигающую установку и небольшие хозяйственные помещения.

Надежда на будущее без огромных свалок появилось и в Брянской области. Местные власти планируют в течение пяти лет ликвидировать 17 несанкционированных свалок на территории региона, провести рекультивацию и восстановить земельные участки. Согласно программе по обращению с отходами, к 2024 году в регионе останется не более 11% от общего числа выявленных мест несанкционированного размещения отходов.

Дело государственной важности

Национальный проект «Экология» разработан на 2019-2024 годы и включает 11 подразделов. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей, в том числе 3,2 трлн рублей — из внебюджетных источников.

На программу «Чистая страна», предполагающую ликвидацию всех несанкционированных свалок в городах и самых опасных объектов накопленного экологического вреда, вроде брошенных предприятий, будет потрачено 124,2 млрд рублей. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит к 2024 году перерабатывать до 60% отходов, обойдется в 296,2 млрд рублей. Еще 36,4 млрд рублей будет потрачено на создание по всей стране 7 комплексов для безопасного обращения с опасными отходами.

В соответствии с программой «Чистый воздух», к концу 2024 года выбросы загрязняющих веществ в воздух должны составлять менее 80% от уровня 2018 года. В приоритете города с самыми серьезными проблемами: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Решение этой задачи потребует затрат в размере 500,1 млрд рублей. Еще одна программа, «Чистая вода», должна обеспечить свыше 90% россиян качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а в городах их доля достигнет 99%. Для этого будут использованы перспективные технологии, в том числе разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. Бюджет проекта – 245 млрд рублей.

Особое внимание будет уделено оздоровлению Волги, сохранению озера Байкал и других уникальных водных объектов. Так, через 5 лет слив загрязненных сточных вод в Волгу снизится примерно втрое – с 3,17 до 1,05 куб. км в год. Со дна реки извлекут затонувшие суда, а на Нижней Волге восстановят 600 кв. км водных объектов. Что касается Байкала, то здесь собираются построить очистные сооружения, чтобы объем сточных вод в озеро сократился до чуть более 70% от уровня 2018-го. Почти вся площадь Байкальской природной территории будет охвачена государственным экологическим мониторингом, а в озеро выпустят 3 млн молодых осетров и омулей.

Согласно национальному проекту, в России к 2014 году появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га, а количество экотуристов возрастет до 7,9 миллиона человек в год. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 млн га. При этом ущерб от лесных пожаров сократится почти втрое – с 32,5 млрд до 12,5 млрд руб. И, наконец, на всех предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, будут внедрять новые «зеленые» технологии и системы экологического регулирования.