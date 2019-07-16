Разденут до нитки: что ждет коррупционеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества за преступления, связанные с коррупцией.

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В интервью «Известиям» он рассказал, что за восемь лет существования структуры в суд было направлено 80 тыс. уголовных дел о коррупции. Только pа прошлый год у задержанных изъяли имущество и деньги почти на 2 млрд рублей.

Кроме мер по конфискации Бастрыкин предложил открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии проведения доследственных проверок, то есть ввести слежку за движением денег по счетам подозреваемых, а также — институт уголовной ответственности юридических лиц.

По словам чиновника, это помогло бы наполнить бюджет и усилить ощущение неотвратимости возмездия за совершаемые проступки.

В Кремле не были готовы к инициативе по поводу конфискации имущества коррупционеров.

«Какой-либо сформированной позиции нет», — признал в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, здесь нужна экспертная проработка», — добавил он, подчеркнув, что каких-либо решений на этот счет также пока не принималось.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются посредством комиссии администрации президента под руководством ее главы Антона Вайно.

Некоторые шаги в направлении конфискации имущества коррупционеров законодатели уже сделали. С этого года в России действует закон, согласно которому изъятые у коррупционеров средства зачисляются в бюджет Пенсионного фонда и в итоге идут на выплаты пенсий тем людям, которые уже вышли на заслуженный отдых.

Нормы закона были введены, но только до реализации их на практике дело доходит лишь изредка, говорят юристы. Проблема в том, что

часто бывает очень тяжело доказать, что средства и имущество, которые находит следствие, получено подсудимыми с применением коррупционных схем. Громкие дела, аналогичные делу полковника Захарченко и изъятых у него миллионов, где и без доказательств ясно, что такие деньги человек честным трудом заработать не мог, все же случаются не так часто.

В Уголовном кодексе России мера в виде конфискации имущества предусмотрена с 2003 года, говорит председатель комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. Конфисковать имущество можно у тех граждан, которые совершили различные преступления, например, были пойманы на получении взятки или злоупотреблении должностными полномочиями.

Но для того, чтобы суд применил меру конфискации имущества, должно быть доказано, что это имущество получено преступным путем, или было использовано как орудие или средство совершения преступления. Еще оно может быть приобретено за средства, полученные от преступной деятельности,

— добавляет юрист.

В настоящее время изъятие и обращение в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, уже прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, говорит адвокат компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич. Такое решение принимается на основании обвинительного приговора, который выносит суд. Сам порядок изъятия имущества предусмотрен по ряду преступлений: злоупотребление должностными полномочиями, организация преступного сообщества (преступной организации), бандитизм и некоторых других. Но

процедура конфискация как вид наказания по преступлениям, связанных со взяточничеством, сейчас не действует, — добавляет Пашкевич.

Старший аналитик инвестиционной компании «БКС Премьер» Сергей Суверов напоминает, что очень часто коррупция активно вмешивается в экономику. Например, неэффективные подрядчики в силу наличия коррупционных схем получают крупные государственные заказы, потом их проваливают, в итоге состояние данного региона и предприятия ухудшается, и такие случаи активно «заваливают» экономический рост.

Поэтому имущество коррупционеров надо конфисковывать и передавать его в доходную часть бюджета. Это здоровая инициатива, уверен Суверов.

Другое дело, что доказательная база обвинения в коррупции должна быть четко сформулирована и прописана, чтобы не только не сажали в тюрьму невиновных людей, но и не оставляли их без копейки к существованию», — считает эксперт.