Бензин вырастет? Правительство беспокоят цены на топливо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с ростом цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

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«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках «Газпром нефти», некоторых других», — сказал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Козак обещал обсудить вопрос с представителями нефтяных компаний.

По данным Thomson Reuters Kortes, цены на бензин в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) существенно опережают показатели по России в целом. С 10 по 14 июня розничная стоимость топлива марок Аи-92 и Аи-95 по стране выросла на 11 и 10 копеек и достигла 42,33 и 45,5 рубля за литр соответственно. В ДФО бензин Аи-92 подорожал на 74 копейки, а Аи-95 – на 67 копеек (до 45,84 и 47,51 рублей).

Глава правительства попросил проверить, является ли рост цен системной проблемой.

«Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, - это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости»,

— подытожил Медведев.

Ручное управление на рынке было введено после того, как весной 2018 года начался резкий рост цен на бензин, и правительство заключило с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на топливо. В обмен вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) получили отсрочку по повышению акцизов на бензин и дизельное топливо.

Однако уже осенью цены на бензин снова поползли вверх, и правительство возобновило переговоры с нефтяниками. В итоге было установлено, что рост цен на АЗС не превысит уровень инфляции, а объемы поставок на внутренний рынок составят плюс 3% к показателям за 2017 год.

В апреле этого года на совещании Владимира Путина с членами правительства Дмитрий Козак доложил, что средние розничные цены на бензин в России с начала года выросли на 1,4%, на дизельное топливо — на 1,6% и оценил ситуацию на внутреннем рынке как стабильную.

Впрочем, президент тогда поправил вице-премьера. Владимир Путин поинтересовался у Дмитрия Козака, а на сколько цены на бензин выросли по сравнению с весной 2018 года.

Козак вынужден был признать, что, если сравнивать с весной прошлого года, ситуация выглядит уже «не так оптимистично».

Как отмечал тогда Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра», средний чек на топливо с прошлого года вырос примерно на 11%, если сравнивать апрель к апрелю.

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов недавно предупреждал российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо. Ситуация резко обострилась в мае этого года, когда биржевые цены на бензин выросли примерно на 20%, отмечал он.

«За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста, — готовилось в письме главы НТС. — При этом повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов».

При этом ФАС за такой прогноз вынесли предупреждение НТС. Как пояснил в интервью «Газете.Ru» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, любые заявления апокалиптического характера, провоцируют рынки к ценовым изменениям.

«Особенно, если это делают люди, которые позиционируют себя как работающие на рынке нефтепродуктов. Как известно, на цену влияет множество факторов. Это, конечно, экономические факторы, ресурсная обеспеченность, конъюнктура внутренних и внешних рынков. Но еще большое значение имеет психологический фактор. Когда подобного рода прогнозы делаются, то это попытки влиять на изменение цен. Они недопустимы. Поэтому антимонопольные органы, в рамках нашей компетенции, выносят соответствующие предостережения должностным лицам», — заявил он.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты успокаивают, что скачка роста цен на бензин этим летом не стоит ждать.

«Этот вопрос этот сейчас слишком плотно на контроле и у правительства и у так независимых экспертных групп», — говорит Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

Но если не видоизменить никак систему обязывающих объёмов поставок для нефтяников, по крупно оптовым партиям и на биржу, хотя бы не повысить их до 15%, то к концу года проблема с ценами на топливо действительно может встать всерьез, говорит эксперт.

Ситуация с ценами на бензин находится под жестким контролем правительства и президента РФ, который не однократно заявлял, что не допустит резкого скачка цен на топливо в стране, говорит Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.

Так же, по его словам, не стоит забывать про демпферные компенсации правительства нефтяникам. Поэтому сильного роста цен на бензин и дизтопливо не будет, но будет постоянное вялотекущее повышение на одну –две копейки.

При этом если правительство не предпримет ряд существенных мер по сдерживанию цен на топливо, то вручную урегулировать и сдерживать рост с каждым разом будет трудней и сложнее, уверен эксперт.