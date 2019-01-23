Доплата за плиту: что будет с тарифами на электроэнергию

Правительство РФ занимается выработкой консолидированной позиции по вопросу введения социальной нормы энергопотребления в стране.

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«Идет экспертное обсуждение, сначала нужно дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. Пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев подчеркнул, что его ведомство данную идею не поддерживает.

«Пока позиция Минстроя больше «нет», чем «да», и с этой позицией мы сегодня принимаем участие на всех консультационных площадках»,

— сказал он во время парламентского часа в Госдуме РФ.

В Минэнерго «Газете.Ru» сказали, что позиция ведомства по данному вопросу формируется и будет представлена на совещании в правительстве РФ. Само совещание по этой теме у вице-премьера Дмитрия Козака запланировано на 23 января.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на предложения Минэкономики по данному вопросу писал, что ведомством

предлагается следующая дифференциация тарифов для населения: до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому тарифу, от 300 до 500 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — по экономически обоснованному.

При этом расчет предлагается проводить не на человека, а на лицевой счет, то есть норму предлагается ввести на квартиру или дом, вне зависимости от количества проживающих человек.

Для ряда регионов границы могут повысить до 500 кВт•ч и 700 кВт•ч в месяц. Льготный режим по оплате электроэнергии может быть сохранен для потребителей, которые не подключены к сетям теплоснабжения и используют электричество для отопления. Однако и в этом случае объем льготных киловатт будет ограничен.

Есть в этом предложении плохая новость для владельцев электрических плит. Сегодня они оплачивают электроэнергию с учетом понижающего коэффициента. До 2033 года эту льготу предлагается постепенно отменить.

Именно эта часть предложений вызвала широкий общественный резонанс.

У Минэкономразвития нет понимания, что такие инициативы окончательно добьют сферу, так как существенно вырастет число тех, кто не будет платить,

тем более на фоне резкого роста платежей за мусор, роста коммунальных тарифов на фоне повышения НДС и инициатив некоторых особо ретивых мэров, которые побежали повышать единственный оставшийся в их ведении тариф «содержание жилья», отмечает депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

По данным «Совета рынка»,

долги населения за электроэнергию по состоянию на 30 ноября 2018 года составляли 53,1 млрд рублей против аналогичных данных 2017 года 48,2 млрд рублей.

В общей структуре задолженности за электроэнергию по группам потребителей на население приходится 18,6%, для сравнения доля долгов промышленных потребителей ненамного больше — 19,3%.

По расчетам ФАС, в среднем в нашей стране один человек тратит 89 кВт/ч в месяц. Если взять за единицу расчета среднюю семью, то теоретически можно уложиться. Однако в некоторых квартирах проживают семьи по пять-шесть человек.

По словам Ионина, также нужно принимать во внимание рост энергопотребления в период зимних холодов — за счет электрообогревателей.

Если убрать для владельцев электроплит понижающий коэффициент, который сейчас равен 0,7, то рост счета за электроэнергию может составить до 43%,

полагает старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников.

Сейчас в домашнем быту россиян плита уже не является предметом потребления электроэнергии номер один, в магазинах представлено огромное количество иных вариантов, с помощью чего можно приготовить пищу, обращает внимание генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

При этом он уверен, что вопрос с предоставлением понижающего коэффициента необходимо решать крайне избирательно — т. е. рассматривать каждый конкретный случай. Более того, важно отметить, что роль этой льготы крайне переоценена, в текущих условиях она предоставляется далеко не всем домохозяйствам, где есть электроплита, а лишь льготным категориям граждан, рядовые потребители электроэнергии ею не пользуются, отмечает Шустов.

Напомним, что

около пяти лет назад в стране уже предпринималась попытка пилотного внедрения нормы электропотребления. Тогда вводился подушевой учет.

«Эксперименты [по введению соцнормы] завершились, их результаты получились противоречивыми», — отметил Якушев.

Тогда в итоге эксперимент подвергся резкой критике президента РФ Владимира Путина, которому пожаловались на резкий рост тарифов. О возвращении к идее соцнормы заговорили в прошлом году. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил заинтересованным ведомствам подготовить свои предложения.