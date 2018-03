Банки вспомнили о кризисе

Как подсчитало агентство Bloomberg, европейские банки не могут вернуть «плохие» кредиты на сумму €944 млрд ($1,17 трлн).

«Для европейских банков это головная боль, которая не может просто исчезнуть: €944 млрд просроченных кредитов, которые давят на финансовую отчетность», - сообщает агентство.

Такое количество просроченных кредитов не дает возможности банкам выдавать новые кредиты.

«Под просроченную задолженность кредитные учреждения вынуждены формировать дополнительные резервы, что отвлекает ресурсы, не позволяя размещаться в иные активы или увеличивать объемы выдачи кредитов. А это в свою очередь влияет на финансовые показатели банков», - поясняет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Наибольшие проблемы у банков из европейских стран, столкнувшихся с тяжелыми последствиями от долгового кризиса. Например, Греция, которая еще не завершила программу спасения, возглавляет список стран с самой высокой долей неработающих кредитов (кредиты с просрочкой более 1 дня в Греции составляют 50% от всех выданных кредитов). В Италии больше всего плохих долгов в абсолютном выражении (224,2 млрд евро, 25% от всех выданных кредитов просроченные).

Если смотреть на абсолютные цифры, то в Греции неработающих кредитов накопилось на 112,3 млрд евро, в Испании – 131,4 млрд евро, Ирландии – 26 млрд евро.

При этом большинство европейских банков не могут быстро избавиться от своих долгов. Например, в Италии большинство крупных финучреждений уже заявили о желании продать их. Однако, согласно законодательству Италии, избавление от залога у кредиторов происходит очень медленно, отмечают в агентстве Bloomberg.

«Именно из-за проблем в банковском секторе Европы ЕЦБ не спешит с подъёмом ставки и сворачиванием программы выкупа активов, и даже готов продлить её настолько, насколько это будет нужно», — комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

В последнее время европейские банки начали вновь увеличивать штат сотрудников впервые за несколько лет постоянных увольнений. Основные направления привлечения нового персонала - аудит и технологические департаменты, то есть делается упор на упорядочение и проверку и идёт «разгребание завалов», отмечает аналитик.

По его словам, решение проблем носит не финансовый характер, и требует устойчивого роста бизнеса и в целом экономик стран ЕС, который и позволит постепенно реструктуризировать проблемную задолженность.

Пока что, например, ни в Греции, ни в Италии этого нет. Учитывая долги Италии, которые превышают 130% ВВП страны, эксперты предполагают даже возможность дефолта в стране.

«Проблемы у европейских банков тянутся последние десть лет с тех пор, как по миру прокатилась волна финансового кризиса. И именно самые не обеспеченные страны Европы (и в основном – юга континента), такие, как Греция, Испания, Италия столкнулись с наибольшими трудностями. Если оценивать проблемы европейских банков на фоне общемировой банковской системы, то ситуация в ЕС выглядят действительно несколько хуже, чем в США и многих иных регионов, где проблемы удается преодолеть гораздо быстрее», - говорит Коренев.

Впрочем, в остальном мире с банками также не все благополучно. Обеспокоенность ситуацией уже выразил Международный валютный фонд (МВФ).

Банки, на которые приходится примерно $17 трлн активов, или приблизительно одна треть общей суммы активов ГСЗБ (глобальных системно-значимых банков), могут по-прежнему иметь недостаточный для долгосрочной устойчивости уровень прибыли даже в 2019 году.

МВФ даже называет конкретные банки, которые получат прибыль ниже среднего. Это Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, Societe Generale, Unicredit, Standard Chartered Bank (SCB), Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group.

То, что эти банки не могут получать достаточно прибыли, не позволит им «сформировать достаточный капитал в будущем, если произойдут опасные потрясения», предполагает финансовый советник и директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан.

Таким образом, недополученная прибыль (как пишут аналитики МВФ, она составит менее 8% для каждого из девяти банков в 2019 году) создаст риск для финансовой стабильности этих учреждений.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» аналитики ранее отмечали, что предостережения МВФ вполне уместны.

Судя по цифрам, российские банки относительно неплохо себя чувствуют. Прибыль банковского сектора России в январе 2018 года составила 71 млрд рулей, сообщал Центробанк. «При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 168 млрд руб. показали 415 кредитных организаций, убыток в размере 97 млрд руб. - 130 кредитных организаций», - говорится в сообщении ЦБ.

Цифры по просроченной задолженности не такие пугающие, как в европейских странах. Доля просрочки конец 2017 года составила 6,7%.

В последнее время в России говорят о возможном появлении пузыря на рынке ипотечного кредитования, в связи с его резким ростом. Так, в январе 2018 года банки выдали около 80 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 148 млрд. рублей. Данные цифры в два раза превышают показатели января 2017 года.

При этом в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о том, что ставка по ипотеке должна снизиться до 7%.

Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, снижение ипотечной ставки создаст благоприятные условия, но за ситуацией необходимо следить, чтобы не возник так называемый пузырь, как это было в США.

Как считает премьер, «нельзя и перегреть этот рынок».

«Мы знаем, когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несет очень большие издержки», - резюмировал он. Получится или нет избежать появления пузыря, неизвестно.