Трамп назвал фактор, мешающий урегулированию конфликта на Украине

Трамп: урегулированию на Украине мешает враждебность между Москвой и Киевом
Jonathan Ernst/Reuters

Урегулированию конфликта на Украине мешает враждебность между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Я думал, будет просто. Это из-за враждебности, из-за ненависти», — сказал он.

Накануне газета Politico писала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

16 декабря Зеленский заявил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с украинской стороной договоренностей. После этого, возможно, на выходных (20-21 декабря) украинская делегация снова встретится с командой Трампа в Вашингтоне, отметил политик.

13 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что Россия уже победила в военной операции на Украине, поскольку Запад потерял единство. Как пишет издание, между Европой и США больше нет единства, а в России наоборот – «царит единодушие». Кроме того, Вооруженные силы РФ в отличие от украинской армии не страдают от нехватки личного состава и снарядов, отмечает FP.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
