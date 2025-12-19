Саммит ЕС согласовал финансирование Украины на €90 млрд

Кошта: саммит ЕС согласовал финансирование Киева в размере €90 млрд на 2 года

Участники саммита Евросоюза согласовали финансовую помощь Украине в размере €90 млрд на два года. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта на своей странице в соцсети X.

По его словам, решение о выделении средств было принято в рамках общеевропейского займа. Кошта не уточнил, связан ли этот план с использованием замороженных российских активов.

«Мы достигли соглашения. Принято решение предоставить Украине €90 млрд поддержки в 2026–2027 годы», — написал Кошта.

Сумма в €90 млрд соответствует альтернативному плану Еврокомиссии, который предполагает привлечение заемных средств без конфискации активов РФ.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о «переломе» в обсуждении изъятия замороженных российских активов. По словам премьера Польши Дональда Туска, страны союза в целом согласились попробовать этот вариант и уже перешли к обсуждению технических деталей. При этом окончательного решения пока не принято — в заявлении по итогам первого дня переговоров эта тема не упоминается.

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли объем иностранного финансирования Украины за четыре года.