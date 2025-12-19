На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии раскритиковал кредит Евросоюза для Украины

Премьер-министр Венгрии Орбан назвал кредит ЕС для Украины потерянными деньгами
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал кредит Евросоюза (ЕС) для Украины «потерянными деньгами». Об этом сообщает Reuters.

В пятницу утром председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд помощи на 2026–2027 годы.

«Хорошо, что мы не участвуем. Это потерянные деньги», — цитирует агентство Орбана.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз будет финансировать Украину за счет заимствования €90 млрд, но «оставляет за собой право использовать активы России».

В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года.

После более чем 13 часов дебатов участники саммита перешли к финальному пункту повестки — обсуждению плана предоставления Бельгии гарантий для выделения Украине кредита с использованием активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивал на получении от ЕС «гарантий, не ограниченных каким-либо конкретным объемом».

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли объем иностранного финансирования Украины за четыре года.

