Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Песков: Путин будет встречать Новый год с родными и близкими
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметит Новый год в компании родных и близких ему людей. Об этом ТАСС рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сам Новый год - с родными и близкими», — заявил пресс-секретарь президента.

До этого Песков заявил, что новогоднее обращение Путина будет записано в Кремле в традиционном формате.

1 января 2025 года Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, выступив с традиционным обращением. Оно длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства. Путин тогда заявил, что «России еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями». Упомянул в своей речи глава государства и военных, назвав их подлинными героями.

Путин обычно поздравляет россиян с Новым годом именно из Кремля. Однако в 2022 году, когда началась специальная военная операция (СВО), президент выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих.

