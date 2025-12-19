Арахамия: Украину ждут либо плохие, либо очень плохие условия мирного соглашения

Украинскую сторону в переговорах ждут либо плохие, либо очень плохие условия мирного соглашения. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на форуме «Украина и мир впереди 2026», трансляция мероприятия велась на YouTube-канале издания NV.

По его словам, многие до сих пор надеются на «фантастические» условия урегулирования, но реальность такова, что соглашение будет невыгодным или его не будет вовсе. При этом Арахамия уверен, что шанс достичь мира существует только при участии США в переговорном процессе.

«То есть, оно (соглашение. — «Газета.Ru») будет или плохое, или очень плохое, или его не будет. Без них [США], я считаю, шансов не будет», — сказал Арахамия.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с украинской стороной договоренностей. После этого, возможно, в выходные (20–21 декабря) украинская делегация снова встретится с командой Трампа в Вашингтоне, отметил политик.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, как изменились согласованные тезисы по украинскому урегулированию после переговоров американских представителей с Киевом и Европой.

Ранее Трамп назвал фактор, мешающий урегулированию конфликта на Украине.