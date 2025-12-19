На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Орле

SHOT: несколько взрывов произошли в Орле
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Несколько громких взрывов произошли в Орле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около трех-пяти мощных взрывов произошло в районе 2:30 мск. До этого в городе включили сирену тревоги.

«После одного из взрывов в небе «что-то сверкнуло», а затем в некоторых жилых домах начал «моргать» свет, где-то электроэнергия отключилась полностью», — говорится в публикации.

В одном из районов города произошел пожар и сильное задымление, отмечает канал.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 216 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 18 декабря в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов. В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три БПЛА уничтожены в Ростовской области.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.

