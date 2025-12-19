На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орле после атаки ВСУ поврежден объект инфраструктуры

Клычков: в Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры
close
РИА «Новости»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в мессенджере Мax о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения в Советском районе города Орла», — написал Клычков.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Днем 18 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию «Культурно-молодежного центра» в Каменке-Днепровской.

В ночь на 18 декабря в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов. В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три БПЛА уничтожены в Ростовской области.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.

