Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

RMF FM: Зеленский прибыл в Польшу
Francesco Fotia/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает RMF FM.

Официальный визит Зеленского в Польшу был запланирован на пятницу. Он встретится с президентом Каролем Навроцким, также запланировано посещение польского парламента.

В публикации отмечается, что Зеленский прилетел в Польшу из Брюсселя, где встречался с европейскими лидерами.

9 декабря Зеленский сказал, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.

Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
