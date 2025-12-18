Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает RMF FM.

Официальный визит Зеленского в Польшу был запланирован на пятницу. Он встретится с президентом Каролем Навроцким, также запланировано посещение польского парламента.

В публикации отмечается, что Зеленский прилетел в Польшу из Брюсселя, где встречался с европейскими лидерами.

9 декабря Зеленский сказал, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.