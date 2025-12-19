На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС принял решение по замороженным активам России

Мерц: ЕС будет финансировать Украину за счет заимствования у РФ €90 млрд
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Евросоюз будет финансировать Украину за счет заимствования €90 млрд, но «оставляет за собой право использовать активы России», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает ТАСС.

19 декабря участники саммита Евросоюза согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

После 13 часов дебатов участники саммита перешли к финальному пункту дискуссии — плану предоставления Бельгии гарантий для выделения Украине кредита с использованием активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал за это от ЕС «гарантий, не ограниченных конкретной суммой».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Бельгия исчезнет при испытании российского подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Таким образом Медведев прокомментировал предложение своего подписчика в интернете использовать Бельгию в качестве испытательного полигона для «оружия Судного дня».

Ранее в Германии испугались слов Путина о «подсвинках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами