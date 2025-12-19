Мерц: ЕС будет финансировать Украину за счет заимствования у РФ €90 млрд

Евросоюз будет финансировать Украину за счет заимствования €90 млрд, но «оставляет за собой право использовать активы России», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает ТАСС.

19 декабря участники саммита Евросоюза согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

После 13 часов дебатов участники саммита перешли к финальному пункту дискуссии — плану предоставления Бельгии гарантий для выделения Украине кредита с использованием активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал за это от ЕС «гарантий, не ограниченных конкретной суммой».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Бельгия исчезнет при испытании российского подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Таким образом Медведев прокомментировал предложение своего подписчика в интернете использовать Бельгию в качестве испытательного полигона для «оружия Судного дня».

Ранее в Германии испугались слов Путина о «подсвинках».