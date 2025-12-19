На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области после атаки дрона ранен пятимесячный ребенок

Гладков: в результате атаки дрона в Белгородской области пострадал ребенок
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки украинских беспилотников на регион был ранен пятимесячный ребенок.

По словам Гладкова, медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.

Губернатор также написал, что в городе в результате падения обломков сбитого беспилотника на парковку были повреждены семь автомобилей, а также остекление социального объекта и 17 квартир в десяти многоквартирных домах.

В Грайворонском округе, в городе Грайворон, вследствие ударов дронов были повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах многоквартирных домов, четырех частных домах и одном коммерческом объекте. В селе Дунайка в результате атаки беспилотника выбиты окна в трех частных домах. В селе Дорогощь FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего у транспортного средства повреждена передняя часть. При повторной атаке было повреждено остекление социального объекта.

18 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района, в результате чего были ранены три мирных жителя.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль.

