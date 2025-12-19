Стало известно, после чего Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве

Долина пошла в МВД с заявлением о мошенничестве после требований о выселении

Народная артистка России Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве после того, как получила от покупательницы квартиры Полины Лурье требования о выселении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно переписке в мессенджере, Лурье направляла Долиной уведомления о необходимости передать квартиру в июле-августе 2024 года. После отсутствия ответа она отправила официальное требование через Почту России.

«3 августа 2024 г. Долина Л. А. обратилась в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы с заявлением о совершении в отношении нее преступления», — указано в материалах дела.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

