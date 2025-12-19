На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

TikTok продаст свое подразделение в США в январе

Axios: TikTok подписала сделку о продаже своего бизнеса в США
close
Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Соцсеть TikTok заключила сделку о продаже своего подразделения в Соединенных Штатах группе американских инвесторов. Об этом сообщает портал Axios.

Как отмечается, сделка должна быть завершена 22 января следующего года. В соответствии с ее условиями, компании Oracle, Silver Lake, и базирующаяся в Абу-Даби MGX, совместно получат 45% капитала дочерней структуры TikTok в США. Еще 20% останутся у материнской компании ByteDance, и примерно треть акций перейдет к аффилированным с ней инвесторам.

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий передачу контроля над китайской социальной сетью TikTok в США американскому бизнесу. В документе указано, что основную долю и контроль в новой структуре получат граждане США. ByteDance сохранит долю менее 20%, а оставшуюся часть владения распределят среди «определенных инвесторов». Новая компания будет управляться советом директоров, сформированным по правилам, обеспечивающим защиту информации американцев и безопасность страны. Оценочная стоимость новой организации составляет около $14 млрд.

Ранее Трамп обсудил с Си Цзиньпином сделку по TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами