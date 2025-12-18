«Оборудованы первые позиции»: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» уже находится в Белоруссии и заступает на боевое дежурство. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием на заседании Всебелорусского народного собрания. По его словам, комплекс будет обеспечивать стратегическую защиту страны и станет важным элементом военного сотрудничества с Россией. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал «Газете.Ru», зачем Россия вооружает Белоруссию.

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Как передает агентство БелТА, речь об этом зашла во время его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания.

«Оборудованы первые позиции для ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — заявил Лукашенко.

По его словам, военное сотрудничество России и Белоруссии обеспечивает стратегическую защиту страны благодаря развитию мер сдерживания.

Как пишет БелТА, Александр Лукашенко ответил на критику тех, кто сомневался в необходимости размещения в Белоруссии такого мощного вооружения, говоря о том, что «Орешник» — первостепенная цель для атакующей стороны, и страна теперь будет под прицелом. «Не поддавайтесь этим разговорам», — призвал белорусский лидер.

Он провел параллель со строительством Белорусской атомной станции, чье появление вначале критиковали как внутри страны, так и в ближайших государствах. Однако теперь, по словам Лукашенко, «в собственной АЭС заинтересована и Литва, а Польша планирует обзавестись аж двумя атомными объектами».

«Не для ударов по Киеву»

В комментарии для «Газеты.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия поставила «Орешник» Белоруссии не для ударов по Киеву. По его словам, «это Европа готовится к войне с Россией».

«Я думаю, что в этом случае Белоруссия не останется за скобками этой войны (с Европой. – прим. «Газета.Ru»). Поэтому мы вооружаем Белоруссию, в том числе вот такими ракетами — «Орешник», в том числе ядерным тактическим оружием», — сказал он.

Лукашенко отмечал, что «Орешник», будучи мобильным комплексом, «никогда не будет находиться в одном месте, а будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки при необходимости сможет нанести удар».

Об «Орешнике» говорил и президент России Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны 17 декабря, он объявил, что новейший ракетный комплекс встанет на боевое дежурство уже в этом месяце.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», — сказал Путин.

Помимо этого глава государства напомнил и о других достижениях — таких как успешные испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон», прошедшие в этом году. Он подчеркнул, что благодаря использованию в них ядерных реакторов это оружие еще долго будет оставаться уникальным, обеспечивая безопасность России на десятилетия вперед.

Справка «Орешник» — российский подвижной грунтовый ракетный комплекс с гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности. Точные тактико-технические характеристики засекречены. Считается, что ракета может гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны и поражать цели на всей территории Европы. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин, рассказывая об «Орешнике», говорил, что ракета оснащена множеством самонаводящихся блоков, которые атакуют цель со скоростью 10 Махов (более 12 тыс. км/ч), а температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В итоге, по его словам, цель разделяется «на элементарные частицы - превращается, по сути говоря, в пыль». Первое испытание «Орешника» в боевой обстановке произошло 21 ноября 2024 года, когда ракета нанесла удар по одному из заводов украинского ВПК в Днепропетровске.

Вчера британское издание Daily Express выразило серьезную обеспокоенность постановкой «Орешника» на боевое дежурство, так как его ракета «сможет долететь до Лондона и уничтожить в нем любую цель за восемь минут». В публикации «Орешник» назван «новым ужасающим оружием Путина», которое «усилит угрозу для Запада».

«Россия и Белоруссия заявили, что систему баллистических ракет средней дальности «Орешник» разместят в течение следующих нескольких дней. Это представляет собой новую угрозу третьей мировой войны», — подчеркнуло издание.