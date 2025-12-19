Россиянам рассказали, как получить пенсию, находясь за границей

Pro-Vision: можно оформить пенсию в консульстве России за рубежом в 2026 году

Россияне, находящиеся за границей, в 2026 году могут оформить пенсию в консульстве РФ, сказал «Газете.Ru» генеральный директор коммуникационного агентства Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

«Если у вас есть необходимый стаж и количество пенсионных баллов, следующий этап — оформление пенсии. В условиях нахождения за границей это можно сделать через российское консульство или воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда, например, через «Личный кабинет» на сайте ПФР. Важно подготовить стандартный пакет документов: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку или ее аналог, подтверждающие стаж и уплату взносов, а также документы, подтверждающие ваше пребывание за границей», — отметил Виноградов.

По его словам, особое значение имеет международное соглашение между Россией и страной вашего проживания. В большинстве случаев, если страна является участником такого соглашения, процесс получения пенсии значительно упрощается, уточнил Виноградов. В этом случае пенсия перечисляется на ваш банковский счет за границей, уточнил Виноградов.

Эти соглашения основываются на принципах координации пенсионных систем двух стран, подчеркнул Виноградов:

• Во-первых, периоды работы и уплаты страховых взносов в обеих странах суммируются для подтверждения права на пенсию и ее расчета: если достигнут минимальный стаж хотя бы в одной из сторон, пенсия назначается пропорционально времени работы в каждой из них.

• Во-вторых, расчет производится по правилам каждой страны отдельно — каждая выплачивает часть пенсии, соответствующую отработанным в ней годам.

• В-третьих, назначенная по российскому законодательству пенсия может экспортироваться за границу на иностранный счет.

По словам эксперта, в 2026 году правила и условия могут измениться, поэтому он рекомендовал регулярно отслеживать этот вопрос.

