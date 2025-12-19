На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину не передавали деликатесов из США

Песков: Путину не передавали каких-либо деликатесов из США
Михаил Терещенко/РИА Новости

Американские представители не передавали президенту России Владимиру Путину каких-либо деликатесов из Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, передавали ли американцы какие-то деликатесы Путину.

18 декабря сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края.

Отмечается, что красную икру, произведенную в Николаевском районе, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане «Савва» перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу.

Председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг по истории русской кухни Максим Сырников, комментируя эту новость, заявил, что российская дальневосточная икра намного вкуснее американской и считается одной из самых лучших в мире.

Ранее эксперт допустил, что ФАС добьется снижения цен на красную икру в России.

