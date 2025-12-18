День Николая Чудотворца: о чем молятся святому и как празднуют Николу Зимнего

Чем прославился святитель Николай Чудотворец и почему его связывают с образом Санта-Клауса

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианском мире. Широко известны случаи, когда он чудесным образом приходил на помощь людям. Поэтому дни памяти этого святого — всегда особенные для верующих. Один из них отмечается 19 декабря, в народе праздник получил название Никола Зимний. Какими чудесами прославился святитель Николай Чудотворец, как он помогает людям и о чем ему молятся верующие — в материале «Газеты.Ru».

Дни памяти святителя Николая Чудотворца

Святителя Николая Чудотворца считают одним из самых значимых святых в христианстве, отметила искусствовед Елизавета Красная в беседе с «Газетой.Ru». В православном календаре есть три дня почитания памяти святого.

22 мая отмечается перенесение мощей святителя Николая из города Мир Ликийских в Бари. В народе праздник называют Никола Вешний или Никола Летний.



отмечается перенесение мощей святителя Николая из города Мир Ликийских в Бари. В народе праздник называют Никола Вешний или Никола Летний. 11 августа верующие празднуют предполагаемый день рождения святого. Народное название праздника — Никола Осенний.



верующие празднуют предполагаемый день рождения святого. Народное название праздника — Никола Осенний. 19 декабря — день памяти, связанный с кончиной Николая Угодника, он считается наиболее важным среди всех дат в честь святого. Праздник также именуют Никола Зимний.

22 мая 1087 года мощи святого перенесли из Мир Ликийских в город Бари. Это событие привлекло внимание всей Европы, к мощам начали съезжаться паломники, церковные деятели, потянулись люди. А все потому, что теперь мощи находились в безопасной и стабильной части Европы, а не в нестабильном регионе. С тех пор 22 мая считается вторым днем почитания Николая и отмечается праздничным богослужением. Главный же праздник в честь святителя Николая отмечают 19 декабря. Елизавета Красная историк искусства, генеалог

19 декабря в храмах проходят торжественные богослужения, посвященные святителю Николаю Чудотворцу. С этим днем связаны многочисленные народные традиции. Близость даты почитания святого к новогодним и рождественским праздникам вызывает повышенный интерес к личности Николая Чудотворца, ведь его образ у многих ассоциируется с фольклорными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Санта-Клаусом.

close Во время празднования дня памяти святителя Николая Чудотворца в Москве, 19 декабря 2020 года Михаил Терещенко/ТАСС

Кем был Николай Чудотворец

Основные источники о жизни Николая Мирликийского — жития на греческом языке, рассказала Елизавета Красная. Самые ранние из них относятся к VI–VII векам.

Они написаны спустя несколько столетий после жизни Николая Чудотворца, но опираются на более ранние устные предания и местную церковную память. Именно эти тексты легли в основу богослужений и почитания святого в Византии, а затем и на Руси. Елизавета Красная историк искусства, генеалог

Николай Мирликийский, или Николай Чудотворец, жил в городе Миры в Ликии (в древности — страна на юге Малой Азии, сейчас территория Турции) в конце III века. Согласно источникам, он родился в 270 году в состоятельной семье.

Поведение младенца уже с первых дней удивляло окружающих. Существует предание о том, что по средам и пятницам (постные дни у верующих) он прикладывался к материнской груди лишь один раз. Близкие посчитали это особым знаком. И действительно — с ранних лет Николай принял решение посвятить себя Богу. Мальчику легко давались науки, но особенно его влекло изучение Священного Писания.

После смерти родителей Николай раздал наследство нуждающимся. Сначала он служил священником. Уже в те годы святитель Николай неустанно помогал людям, попавшим в беду, причем старался делать это незаметно, не привлекая лишнего внимания.

Один из самых известных случаев — помощь обедневшей семье, оказавшейся на грани бесчестия и позора . Согласно легенде, в Мире проживал мужчина с тремя красавицами-дочерями на выданье. Когда-то он обладал богатством и влиянием, но разорился. У отца не было денег даже на приданое девушкам, что по тем временам считалось неслыханным делом. Отчаявшийся мирянин пришел к мысли продавать «любовь» дочерей. Узнав об этом, святой Николай ночью оставил возле их дома мешочек с золотом.

Наутро глава семьи обнаружил неожиданный подарок. Его радости не было предела — ведь по крайней мере одна из его дочерей будет спасена от греха. Он долго думал, кто мог бы помочь ему финансово, и пришел к выводу, что появившиеся невесть откуда деньги — знак Божьей помощи. В следующие ночи Николай Чудотворец оставил на пороге еще два мешочка с золотом. Хозяин дома выследил благодетеля. И хотя мирянин пообещал Николаю ничего не рассказывать об этом случае, о добрых делах святителя стало известно другим людям.

Это чудо показывает заботу и милосердие святого. Помогая, он не требует ничего взамен. Елизавета Красная историк искусства, генеалог

По воле Господа Николай стал архиепископом Мирликийским . Все решил случай и Божественное повеление. По одной из версий, Николай оказался в Мирах, главном городе митрополии, в тот момент, когда умер предстоятель Ликийской церкви. Один из местных архиереев предложил обратиться к Богу, чтобы он указал на достойного возглавить митрополию.

Присутствующие согласились и молились Богу об указании. Ночью Бог явился одному из членов собора и велел рано утром отправиться в храм. Первый вошедший в церковь и должен был стать архиепископом. Бог добавил, что избранника зовут Николай. Поутру архиерей рассказал епископам об увиденном и стал ожидать человека в притворе храма.

На рассвете ведомый Святым Духом Николай вошел первым в церковь. Он назвал архиерею свое имя, и тот понял: перед ним тот самый избранник. Весть о новом архиепископе разошлась по городу, и у храма собрались люди, чтобы поприветствовать его.

close Репродукция иконы «Святитель Николай архиепископ Мир Ликийских, чудотворец с житием» Борис Приходько/РИА Новости

Народ Ликии чтил своего архипастыря за справедливость, храбрость и доброту. В период служения святитель Николай спас жителей Мир от непомерно большого налога, лично заступившись за горожан перед императором Константином и рискуя впасть в немилость.

В периоды засухи и неурожая он развернул корабли, груженные хлебом, в сторону Ликии и уговорил торговцев поделиться зерном с голодающими жителями.

Благодаря своему человеколюбию и милосердию Николай еще в земной жизни получил от Бога способность, несмотря на расстояния и преграды, приходить людям на помощь. Он помогал даже тем, кто никогда не видел архиепископа лично, но взывал к его помощи.

Широко известен случай, как святитель Николай услышал просьбы путников, попавших в бурю. По молитве святого море успокоилось , а упавший с мачты на палубу моряк очнулся невредимым. Еще одним известным событием считается спасение трех ошибочно осужденных людей, которых приговорили к смертной казни. Когда святой явился на суд, то осмелился вступить в спор с императором и префектом и избавил невиновных мужчин от гибели. Слава о святителе Николае Чудотворце распространилась далеко за пределами Ликии.

close Фрагмент «Избавление трех мужей от казни» иконы «Святой Николай Чудотворец Зарайский в житии», первая треть XVI века Владимир Вдовин/РИА Новости

Николай Чудотворец прожил до глубокой старости и умер 6 (19) декабря 345 года. Его тело было погребено в соборном храме города Миры. Мощи святителя оставались нетленными и мироточили, рядом с ними люди получали исцеление от болезней.

В 1087 году крестоносцы перенесли мощи Николая в церковь святого Стефана в итальянском городе Бари, где они хранятся по сей день. А частицы мощей есть во многих храмах, в том числе и в России. В Москве это Данилов Свято-Троицкий монастырь, Новодевичий женский монастырь, Храм святителя Николая на Трех горах, Храм святителя Николая в Хамовниках и другие.

Почему Николая Чудотворца связывают с Санта-Клаусом и Дедом Морозом

Чудеса Николая Чудотворца породили много домыслов и легенд. Считается, что традиция дарить подарки на Рождество пошла с подаренного святым мешочка с золотом. По одной из версий, святой Николай подбросил золотые монеты через дымовую трубу. Они упали в чулки, которые сушились после стирки рядом с камином. Отсюда появился обычай вешать праздничные чулки и носки в ожидании подарков.

На Западе святого Николая начали называть Синтерклаас на голландский манер. Со временем имя трансформировалось в Санта-Клауса. Спустя века образ сказочного героя отделился от религиозных традиций и обрел нынешний вид: у Санта-Клауса появился яркий красный костюм с белой меховой отделкой.

По словам Елизаветы Красной, на Русь культ Николая Чудотворца проник через византийскую традицию. Сначала святой воспринимался как покровитель моряков и путешественников, но со временем стал общенародным заступником. Его просили о здоровье, помощи в делах, защите семьи и детей.

С XVII века его образ стал еще более близким людям, появилось много народных легенд и рассказов о чудесах, связанных с конкретными местами и событиями: личные исцеления, помощь в бытовых ситуациях, явления во снах, защита в пути или поддержка в трудный момент. С XIX века Николай Чудотворец стал одним из самых почитаемых святых в России. Со временем его образ даже трансформировался в Деда Мороза — доброго старца с седой бородой, исполняющего желания. Елизавета Красная историк искусства, генеалог

Изначально Деда Мороза побаивались и совсем не ассоциировали со святым: считалось, что это злой дух, который приносит стужу и холод. Наши предки верили, что Деда Мороза нужно задобрить подношениями, чтобы пережить зиму и сохранить скот. Однако благодаря стремлению людей к празднику Дед Мороз превратился в доброго персонажа. Его не считают Николаем Чудотворцем, но приписывают ему схожие черты.

Почему святого Николая называют угодником? Угодник Божий — это собирательное наименование всех чинов святости. Церковь называет святителя Николая угодником Божиим, чтобы особенно отметить его святость. То есть Николай Мирликийский — святой, угодивший Богу в епископском сане.



Народ, именуя святителя Николая угодником, имеет в виду его скорый ответ на молитвенные просьбы. Но это неправильное толкование, ведь сутью святости является именно угождение Богу.

close Картина художника Николая Константиновича Рериха (1874-1947) «Святой Никола». Холст, темпера, 1916 год Абрам Штеренберг/РИА Новости

Празднование Дня Николая Чудотворца и молитвы святому

19 декабря в православных храмах проходят праздничные богослужения в честь святителя Николая Чудотворца. В них принимает участие большое количество верующих: святого просят о заступничестве и помощи. В этот день принято помогать нуждающимся. В некоторых странах детям раздают сладости и дарят небольшие подарки, ведь Николай Чудотворец был щедрым и помогал, не требуя ничего взамен.

День памяти святителя Николая Чудотворца широко празднуют в Италии. Местом притяжения паломников становится город Бари, где хранятся мощи святого, там проходят религиозные обряды и богослужения.

Святителю Николаю можно молиться практически в любых трудных или опасных ситуациях, рассказала искусствовед Елизавета Красная. Чаще всего к нему обращаются в дороге или перед путешествием, в беде или при несправедливости, в материальных трудностях или перед важными событиями. Его просят о здоровье близких, о помощи детям.

Можно читать специальные молитвы, которые есть в православных молитвословах, либо просто говорить своими словами, описывая нужды и прося его заступничества. Важно помнить, что ответ на молитву приходит не обязательно так, как мы хотим, а так, как нужно по Божьей воле. Елизавета Красная историк искусства, генеалог

Молитва Николаю Чудотворцу О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.



Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи и благополучии О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.



На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.



Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.



Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в разных ситуациях О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков.



Аминь.

Никола Зимний: народный праздник в честь Николая Чудотворца

Николая Чудотворца в народе называют Никола Зимний. С давних времен его очень почитали на Руси благодаря чудесам и заступничеству. Во многих домах рядом с иконой Спасителя и Пресвятой Богородицы находится и образ Николая Чудотворца.

Люди верили, что 19 декабря святой Николай Угодник спускается с неба на землю, шествует по ней и отгоняет злых духов. Обычно в это время уже лежал снег, поэтому крестьяне говорили: «На Николу зима с гвоздем ходит, крыши ладит, где снегом поукроет, где снегом подоткнет, а где и гвоздь вколотит».

В этот день особенно почитали старших членов семьи. Одно из названий праздничного дня — Никольщина. Самые уважаемые мужчины села собирались на «совет старейшин» и решали насущные вопросы. Коллективное застолье могло продолжаться несколько дней.

close Участницы X фольклорно-гастрономического фестивале в честь Николы Зимнего в Челябинске в 2024 году Александр Кондратюк/РИА Новости

Что можно и что нельзя делать в День Николая Чудотворца

По традиции, 19 декабря взрослые кладут детям под подушку символические подарки. Так почитают Николая Чудотворца за его щедрость.

В день памяти святого можно:

Посещать церковь. Считается, что если в этот день попросить Николая Чудотворца об избавлении от болезней, то он поможет исцелиться.

Отдавать долги. Лучше сделать это 19 декабря, чтобы завершить год без финансовых обязательств.

Совершать добрые дела во благо. Можно отдать ненужную одежду в хорошем состоянии, сделать пожертвование, помочь своим близким или незнакомым людям.

Есть рыбу и выпить немного вина. В праздник Рождественский пост смягчается, и можно поставить на праздничный стол блюда из рыбы.

close Разносол рыбы на праздничном столе Сергей Пятаков/РИА Новости

А вот что нельзя делать в день памяти Николая Чудотворца:

Ссориться и сквернословить. В праздник нельзя ругаться, иначе в дом придут напасти.

Заниматься тяжелой работой. Приветствуется только легкий труд в радость, а бытовые дела лучше отложить.

Брать в долг. Не следует брать на себя новые финансовые обязательства.

Игнорировать просьбы о помощи. Николай Чудотворец был щедрым и милосердным, поэтому важно проявить отзывчивость в этот день.