Россиянам рассказали, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

В 2026 году россиянам выгоднее всего взять отпуск в июле, а наименее выгодно — январе, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными или праздничными. При этом распределение по месяцам немного изменится. Месяцем с наименьшим числом рабочих дней будет январь (15 рабочих дней). В 2025 году это был тоже январь, в нем было 17 рабочих дней. Также к месяцами с небольшим числом рабочих дней относятся февраль (19 рабочих дней), май (19 рабочих дней), ноябрь (20 рабочих дней). Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль (23 рабочих дня). В 2025 году таких месяцев было два июль и октябрь (по 23 рабочих дня). К месяцам с 22 рабочими дня в 2026 году относятся апрель, сентябрь, октябрь, декабрь», — отметил Балынин.

Он привел пример. Если у работника в 2026 году зарплата будет равна 100 тыс. рублей в месяц, а средний дневной заработок равен 3 тыс. рублей, то при отпуске в 14 дней с 12 по 25 января будет начислено 42 тыс. рублей. В оставшемся периоде января будет пять рабочих дней, поэтому начисленная сумма зарплаты составит 33,3 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 75,3 тыс. рублей, оценил Балынин.

Он добавил, что если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года (например, с 6 по 19 июля), в рассматриваемом примере будет выплачено 42 тыс. рублей отпускных. В оставшемся периоде июля будет три рабочих дня до отпуска (с 1 по 3 июля) и 10 рабочих дней после его окончания (суммарно получаем 13 рабочих дней). Тогда начисленная сумма зарплаты составит 56,52 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 98,52 тыс. рублей, оценил эксперт.

По его словам, если взять отпуск 14 дней в декабре 2026 года (например, с 17 по 30 декабря, чтобы присоединить к новогодним праздникам), в рассматриваемом примере будет выплачено 42 тыс. рублей отпускных. В оставшемся периоде декабря будет 12 рабочих дней. Тогда начисленная сумма зарплаты составит 54,55 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты составит 96,55 тыс. рублей.

Балынин добавил, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в установленные даты правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, заключил экономист.

