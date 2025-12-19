«Все согласны, что стоит попробовать»: ЕС приблизился к изъятию российских активов

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейского совета Антонио Коста на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, Бельгия, 18 декабря 2025 года

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о «переломе» в обсуждении изъятия замороженных российских активов. По словам премьера Польши Дональда Туска, страны союза в целом согласились попробовать этот вариант и уже перешли к обсуждению технических деталей. При этом окончательного решения пока не принято — в заявлении по итогам первого дня переговоров эта тема не упоминается.

Страны Евросоюза (ЕС) во время саммита в Брюсселе заявили о «переломе» в обсуждении вопроса об изъятии замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам первого дня заседаний. Трансляцию брифинга вела его канцелярия.

«Я должен быть осторожным в формулировках, однако мы наверняка находимся после перелома», — рассказал Туск.

Развивая свою мысль, он пояснил, что под «переломом понимает ситуацию, при которой все страны ЕС согласны с тем, что этот вариант стоит попробовать», хотя «некоторые будут биться до последнего» за получение максимально возможных для себя гарантий. По его словам, дискуссия по вопросу «репарационного кредита» будет продолжаться «еще много часов», но будет касаться уже «технических вопросов» экспроприации российских активов, а не принципиальной возможности такого шага. Польский премьер подчеркнул, что обсуждать иные варианты финансирования Украины в ЕС уже не настроены.

Раскол внутри ЕС

Еще накануне позиции стран Евросоюза по этому вопросу расходились весьма радикально. Против экспроприации хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear активов российского Центробанка на сумму около 210 млрд евро открыто выступала Бельгия, позицию которой поддерживали Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия (семь стран из 27 государств содружества).

Как сообщает Politico, в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони смягчила свою позицию и заявила, что она «решила не отказываться от поддержки постановления, предусматривающего иммобилизацию российских активов» для того, чтобы никто не усомнился в ее поддержке Украины. Она заявила о намерении «запросить разъяснения по поводу возможных рисков», включая репутационные издержки, возможность ответных мер или возложения нового бремени на национальные бюджеты.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен придерживалась по этому вопросу противоположного мнения, заявляя, что изъятие замороженных российских активов — «это уже не вопрос, а необходимость» и что «нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка Украины».

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Европейскому союзу удастся принять решение о конфискации замороженных активов России и выдаче Украине «репарационного кредита». По его словам, Европа должна предоставить Украине шанс «продолжать сопротивление», а также поддержать ее в формировании «прочного и справедливого мира».

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в поддержку конфискации российских активов, а канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал воспринимать всерьез опасения Бельгии и других стран, говорящих о высоких рисках негативных для ЕС последствий.

Как сообщает РИА Новости, по итогам первого дня саммита Евросовета лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России , эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров.

Россия грозит ответными мерами

Для защиты своих интересов Москва задействует все возможные правовые механизмы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что любые действия, связанные с экспроприацией наших активов, получат ответную реакцию. Ответственность будут нести те, кто принимал решение коллегиально, те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял. Для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы», — подчеркнул он.

В Центробанке России заявили, что в соответствии с ранее заявленной позицией будут взыскивать в российском арбитражном суде убытки с европейских банков. В исковых требованиях регулятор укажет как объем незаконно удерживаемых активов, так и упущенную из-за этого выгоду. Первый иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear уже подан.

«Интерфакс» уточняет, что Центробанк пока не будет называть возможных ответчиков и оценку их активов. «Речь идет про те институты, которые неправомерно удерживают и блокируют возможность распоряжения активами Банка России», — сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ. В случае удовлетворения исков порядок исполнения решения суда будет определен после вступления его в законную силу.