Россиян предупредили о возможных замедлениях банковских операций

Экономист Ферапонтов допустил замедление банковских операций из-за нового закона
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Банковские операции россиян могут начать проводиться медленнее из-за предоставления Росфинмониторингу сведений о переводах через Систему быстрых платежей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Госдума 9 декабря приняла закон, по которому Росфинмониторинг сможет получать полную информацию о переводах граждан, которые проходят через Систему быстрых платежей, включая операции по картам «Мир» и через универсальный платежный код.

«К явным минусам этой новации стоит отнести необходимость настроечного периода, когда подозрительные операции будут проверяться и приостанавливаться в достаточно жестком режиме, что снизит оперативность проведения безналичных операций из-за появления дополнительных элементов оперативного надзора. Но Росфинмониторинг — орган исполнительной власти, в чьи полномочия входит контроль за соблюдением в сфере исполнения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также сбор, обработка и анализ информации о проводимых операциях», — отметил Ферапонтов.

По его мнению, предоставление федеральному органу исполнительной власти доступа к информации о платежах, контроль за которыми является одним из основных видов деятельности, является логичным следствием развития безналичных платежных систем. Росфинмониторингу предоставляется доступ к источникам информации напрямую из систем, пояснил экономист. По его словам, благодаря этому повышается скорость анализа и принятия решений, усиливается механизм контроля за соблюдением ПОД/ФТ со стороны исполнительного органа, увеличивается скорость реакции на подозрительные операции и возможность их блокировки в момент проведения со стороны платежных систем.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отмечает рост числа жалоб граждан на необоснованную блокировку счетов, и это свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством.

