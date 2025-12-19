На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС выдаст Украине беспроцентный кредит за счет замороженных активов России

Мерц: кредит для Украины за счет замороженных активов РФ будет беспроцентным
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Кредит для Украины будет беспроцентным, погашение долга должно начинаться только после выплаты «компенсации», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает ТАСС.

Мерц уточнил, что Евросоюз будет финансировать Украину за счет заимствования у России €90 млрд, но оставляет за собой право использовать экспроприированные средства. В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года.

После более чем 13 часов дебатов участники саммита перешли к финальному пункту повестки — обсуждению плана предоставления Бельгии гарантий для выделения Украине кредита с использованием активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивал на получении от ЕС «гарантий, не ограниченных каким-либо конкретным объемом».

До этого Литва отвергла план Б по финансированию Украины, который предполагал использование средств не из российских активов. На этом настоял президент страны Гитанас Науседа.

Ранее в Германии испугались слов Путина о «подсвинках».

