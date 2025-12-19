На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США планируют развернуть ядерный реактор на Луне

США намерены развернуть ядерный реактор на Луне к 2030 году
Kevin Kanzelmeyer/Shutterstock/FOTODOM

Администрация США намерена развернуть ядерный реактор на Луне к 2030 году. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа «Об обеспечении американского превосходства в космосе», опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно документу, реакторы также планируется разместить на околоземной орбите. Американские астронавты должны высадиться на Луну в 2028 году, а через два года — установить первые форпосты. Лунная программа рассматривается как этап для будущих полетов на Марс.

В указе отмечается, что Вашингтон намерен развивать лунную экономику, а также обнаруживать и нейтрализовать космические угрозы, включая возможное размещение ядерного оружия в космосе.

В ноябре Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай в космической гонке. По словам президент США, космические силы Пентагона делают в космосе «невероятные вещи».

Ранее сообщалось, что человек на инвалидной коляске впервые отправится в космос.

