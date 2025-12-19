США атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США 19 декабря нанесли удары по двум судам, якобы перевозившим наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщает Южное командование ВС США на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что объединенная оперативная группа «Южное копье» по указанию главы Пентагона Пита Хегсета нанесла летальные кинетические удары по двум судам, которые «принадлежат организациям, признанными террористическими в международных водах».

«Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались операциями по наркоторговле. В ходе этих действий были убиты пять мужчин-наркотеррористов — трое на первом судне и двое на втором», — сообщили в командовании.

16 декабря три судна предполагаемых наркоторговцев уже были потоплены в международных водах Тихого океана после атаки со стороны американского военного флота. Погибли восемь человек, которых власти США охарактеризовали как «наркотеррористов». Приказ об уничтожении был отдан Хегсетом. В конгрессе США усомнились в законности таких действий.

Новость дополняется.