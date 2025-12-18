На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
19 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 19 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Икона с изображением Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

Igor Palkin/Русский Архив/Global Look Press
19 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военной контрразведки. Международный день бедных напоминает сегодня о важности помощи нуждающимся. Православная церковь чтит память святителя Николая Чудотворца, в храмах проходят торжественные богослужения. Какие еще праздники и важные даты приходятся на 19 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 декабря Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 декабря в других странах Религиозные праздники 19 декабря Народные праздники и приметы 19 декабря Какие исторические события произошли 19 декабря Дни рождения и юбилеи 19 декабря

Праздники в России и мире 19 декабря

  • День военной контрразведки в России

Военная контрразведка — одно из самых закрытых подразделений спецслужб. Контрразведчики выполняют ключевые задачи в сфере государственной безопасности, противодействуя внешним угрозам. Они защищают государство от иностранного вмешательства, диверсий, утечек информации.

В 2025 году военная контрразведка празднует 107-ю годовщину со дня основания. 19 декабря 1918 года был создан Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР. Он считается первым органом военной контрразведки в советском государстве.

Сейчас военная контрразведка входит в состав Федеральной службы безопасности России. В праздник поздравления принимают ветераны и сотрудники службы. В этот день также чтут память погибших контрразведчиков, к мемориалам возлагают цветы.

  • День снабженца

Сегодня свой неофициальный праздник отмечают специалисты, чья деятельность связана с обеспечением предприятий и организаций материалами, оборудованием, сырьем, услугами — всем, что нужно для бесперебойной работы. От их деятельности зависит функционирование любого производства, офиса, строительного объекта или проекта.

Работа снабженца часто остается за кадром. Поэтому в 2001 году одна из компаний, занимающаяся поставками полимерного сырья, выступила с инициативой учредить профессиональный праздник снабженцев. Предложение поддержали многие предприятия по всей стране. В этот день день в коллективах поздравляют менеджеров по закупкам, логистов, специалистов по работе с поставщиками и других сотрудников снабженческого звена.

  • Международный день помощи бедным

Эта дата перекликается по смыслу с Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 17 октября. Задача обеих дат — привлечь внимание к проблемам бедности, создать условия для ее искоренения, протянуть руку помощи нуждающимся. По традиции в этот день проводятся благотворительные мероприятия и акции.

Кстати, в 2026 году правительство РФ планирует комплекс мер по борьбе с бедностью. Среди них — пересчет НДФЛ по пониженной ставке (6%) для нуждающихся семей с детьми, постепенное увеличение МРОТ и индексация страховых пенсий. Ранее социологи из Президентской академии РАНХиГС сообщили, что за последние 10 лет уровень бедности в России упал более чем в полтора раза — если в 2015 году он составлял 13,3%, то теперь — 7%.

close

В пункте социальной защиты в Москве

Михаил Терещенко/ТАСС

  • День рождения олимпийского мишки

Этот ностальгический праздник посвящен талисману XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве. Автор знаменитого образа — известный советский художник-иллюстратор Виктор Чижиков. 19 декабря 1977 года медвежонок по имени Миша был официально утвержден символом Игр. Этот образ популярен до сих пор, он ассоциируется с русским гостеприимством, миром и дружбой, спортивными победами страны.

  • День неудачника

Путь к успеху невозможен без ошибок и неудач. Неформальный праздник как нельзя лучше напоминает об этом. Поэтому не стоит впадать в отчаяние, если что-то пошло не так. Психологи говорят: неудачи — лишь ступеньки к опыту и будущим достижениям. Важно осознать это и идти вперед. Отнеситесь к этому дню с юмором. Можно поделиться в соцсетях своей самой нелепой историей неудачи, а для поднятия духа — посмотреть фильм про аутсайдеров, которые в итоге побеждают.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 декабря в других странах

Каренский Новый год — Мьянма. Карены — третья по численности этническая группа в Мьянме. Празднование Нового года у этого народа совпадает с завершением сезона сбора риса. Карены облачаются в национальные костюмы, готовят особые блюда, устраивают фестивали с танцами под звуки традиционных бронзовых барабанов и выступлениями. День является государственным праздником в Мьянме.

День овсяных маффинов — США. Овсяный маффин — вкусный и полезный десерт, который «заслужил» свою дату в американском календаре гастрономических праздников. Кулинарные изделия с таким названием появились в Америке благодаря европейским иммигрантам. Секрет блюда — в замене обычной муки на более полезную овсяную. В тесто часто добавляют изюм, бананы, чернику.

close
Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

День освобождения ГоаИндия. Это общегосударственный праздник в честь освобождения Гоа от португальского контроля в 1961 году. В этот день в штате проходят торжественные мероприятия.

Религиозные праздники 19 декабря

  • День памяти святителя Николая Чудотворца

Сегодня православные христиане празднуют День Николая Чудотворца — одного из самых любимых и почитаемых святых в христианском мире. С давних времен к нему обращаются как к заступнику всех христиан и скорому помощнику. Он считается покровителем моряков, путешественников, детей, несправедливо осужденных людей, бедняков.

Святитель Николай родился в III веке в римской провинции Ликия (территория современной Турции) в благочестивой и состоятельной семье. С детства вел праведную жизнь и решил посвятить себя Богу. Со временем стал архиепископом Мирликийским. Широко известны случаи, когда Николай Чудотворец приходил на помощь людям в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. После смерти святого его мощи источали чудесное миро, даровавшее верующим исцеление. Сейчас они хранятся в итальянском городе Бари.

Народные праздники и приметы 19 декабря

  • Никола Зимний

В этот день на Руси вспоминали святителя Николая. К нему обращались с молитвами о щедром урожае и хорошей погоде, благополучном путешествии, уюте в семье и крепком здоровье. В народе святого называли «второй после Бога заступник».

По традиции с утра народ шел в церковь, а после праздничной службы устраивал застолья. В этот день было принято потчевать родных, друзей и знакомых. В связи с праздником в Рождественский пост делались небольшие послабления. Обязательно следовало раздать угощение нищим и нуждающимся. Находиться в унынии, ругаться, сквернословить строго-настрого запрещалось.

  • Приметы

Иней накануне Николы Зимнего — к богатому урожаю овса.

Снег с утра — к дождливому лету.

Оттепель на Николу Зимнего — зима будет мягкой.

Какая погода стоит на Николу Зимнего — такая будет и на Николу Летнего (22 мая).

Красная луна вышла вечером — к сильной метели.

Туман стелется по земле — жди потепления.

Какие исторические события произошли 19 декабря

  • 1863 год — англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.
  • 1939 год — Государственный комитет обороны принял на вооружение РККА танк Т-34.
  • 1972 год — американский космический корабль «Аполлон-17» вернулся на Землю. Лунная программа свернута.

close

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник» (1997)

20th Century Fox

  • 2016 год — в Берлине на рождественском базаре произошел теракт. Грузовик въехал в толпу людей, 12 человек погибли.

Дни рождения и юбилеи 19 декабря

  • В 1773 году родился князь Александр Голицын — министр народного просвещения Российской империи с 1816 по 1824 год.
  • В 1788 году родился князь Сергей Волконский — русский генерал, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист.
  • В 1852 году родился Альберт Абрахам Майкельсон — американский физик, измеривший скорость света, лауреат Нобелевской премии.
  • В 1906 году родился Леонид Брежнев — генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель СССР.

close

Леонид Брежнев на X съезде Венгерской социалистической рабочей партии, 1970 год

РИА Новости

  • В 1913 году родился Николай Амосов — советский торакальный хирург, ученый-медик, писатель.
  • В 1915 году родилась Эдит Пиаф — легендарная французская певица, шансонье, киноактриса.
  • В 1933 году родилась Галина Волчек — актриса театра и кино, художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР.

Кто отмечает дни рождения

  • 81 год исполняется Анастасии Вертинской — актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР.
  • 62 года исполняется Тилю Швайгеру — немецкому актеру, кинорежиссеру, сыгравшему одну из главных ролей в фильме «Достучаться до небес».

close

Тиль Швайгер

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

  • 50 лет исполняется Владимиру Кристовскому — российскому певцу, лидеру группы «Uma2rman».

