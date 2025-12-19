В ЕС объяснили, что необходимо сделать для разблокирования российских активов

ЕК: для разблокирования активов РФ теперь нужно специальное решение саммита ЕС

Разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Запись выступления опубликована на ее странице в соцсети X.

Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

Кроме голосования, для разморозки активов России теперь необходимо выплатить репарации.

Для продления заморозки «за» это должно проголосовать квалифицированное большинство европейских стран. То есть, 16 из 27 государств, в которых проживают более 55% населения Евросоюза.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз будет финансировать Украину за счет заимствования €90 млрд, но «оставляет за собой право использовать активы России».

Ранее саммит ЕС согласовал финансирование Украины в размере €90 млрд.