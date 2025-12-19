Россияне за год стали покупать больше мяса, овощей и фруктов

Россияне за год стали чаще включать в рацион фрукты, мясо и овощи, но уровень потребления соли и сахара остается слишком высоким, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Золотое-Молодое». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

Участникам исследования предлагалось ответить на серию вопросов об их ежедневном рационе и пищевых привычках. Итоги опроса показали наличие в стране тренда на здоровый образ жизни: если год назад свое питание могли назвать сбалансированным лишь 34% респондентов, то сейчас — уже 42%.

В целом россияне за год заметно увеличили свое потребление свежих продуктов: овощей (48%), фруктов (41%), мяса (37%) и рыбы (31%). Среди фруктов лидерами по приросту стали бананы (38%), яблоки (36%) и апельсины (32%). Среди овощей — капуста (44%); лук (42%) и морковь (38%). Среди мяса — курица (+28%) и говядина (+20%).

В пятерку самых потребляемых фруктов, которые входят в постоянный рацион, вошли бананы (86%), яблоки (82%), лимоны (79%), апельсины (74%) и виноград (71%). В свою очередь, в топ-5 овощей ожидаемо попали картофель (93%), капуста (88%), морковь (86%), свекла (79%) и огурцы (77%). В топ-3 популярных видов мяса вошли курица (74%), говядина (70%) и свинина (64%), тогда как баранина и индейка менее популярны (58 и 42% соответственно).

В то же время самыми полезными фруктами россияне считают яблоки (91%), цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны и т.д. — 88%), виноград (82%), ягоды (78%) и груши (76%). В топ-5 самых полезных овощей, с точки зрения респондентов, вошли огурцы и томаты (87%), морковь (82%), капуста (73%), в целом зеленые овощи (64%) и «любые свежие овощи» (57%). Самым полезным мясом россияне считают курицу (73%), нежирную говядину (62%), индейку (58%), кролика (53%) и баранину (49%).

Респондентов также попросили ответить на вопрос, какую долю занимают овощи, фрукты и мясо в их продовольственной корзине и как она изменилась за последний год. Доля фруктов в рационе россиян составляет примерно 15%, овощей — 25%, мяса — 20%.

В топ-5 регионов с наибольшей долей жителей, считающих свое питание качественным и гармоничным, вошли Москва, Краснодарский край, Нижний Новгород, Казань и Новосибирская область. Респонденты из Санкт-Петербурга, Омской области и Красноярского края чаще других отмечали, что их рацион не является сбалансированным.

Но в то же время большинство опрошенных (58%) признают, что их рацион далек от идеального. Свыше половины из них объяснили это недостаточным употреблением фруктов и овощей, каждый второй указал на чрезмерную любовь к сладкому, а каждый третий — на частое потребление фастфуда.

Ключевые причины, которые мешают улучшить качество питания, оказались связаны с образом жизни: вредные пищевые привычки (есть у двух третей из числа тех, кто назвал свое питание несбалансированным), нехватка времени на регулярное приготовление «полезной» еды (44%). Каждый седьмой опрошенный (17%) признался, что даже при любви к фруктам и овощам им проще купить фастфуд рядом с домом или работой.

Однако одновременно выросло и потребление еды с высоким содержанием соли и сахара. В частности, 54% респондентов за последний год стали есть больше сладкого. Почти три четверти из них объясняют это любовью к десертам, а более половины — тем, что сладкое помогает им справляться со стрессом. Еще 41% опрошенных увеличили долю мучных изделий в рационе.

Ранее были названы самые опасные технологии хранения фруктов и овощей.