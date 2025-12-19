СМИ: взрывы произошли в Ростовской области

Серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, начиная с 2:20 мск над городом произошло уже более 10 громких взрывов. Со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул «мопедов».

«От мощных разрывов в домах тряслись стекла, а у машин во дворах срабатывали сигнализации», — говорится в публикации.

Также взрывы происходили на окраине Ростова и в Мясниковском районе.

По данным канала, средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 216 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 18 декабря в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов. В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три БПЛА уничтожены в Ростовской области.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.